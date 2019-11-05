Анчелотти: «Балотелли правильно поступил, уйдя с поля из-за расизма»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли во время последнего матча Серии А против «Вероны» покинул поле из-за расистских выкриков. Такое решение прокомментировал главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.
«Это верная реакция, Марио поступил правильно. Мы на верном пути в борьбе с расизмом», – полагает тренер.
- Игрок также кинул мячом в сторону болельщиков.
- Балотелли перешел в «Брешию» из «Марселя» летом этого года на правах свободного агента.
- В активе Балотелли два гола в текущем сезоне Серии А
Источник: Goal