Анчелотти: «Балотелли правильно поступил, уйдя с поля из-за расизма»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли во время последнего матча Серии А против «Вероны» покинул поле из-за расистских выкриков. Такое решение прокомментировал главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

«Это верная реакция, Марио поступил правильно. Мы на верном пути в борьбе с расизмом», – полагает тренер.