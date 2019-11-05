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  • Анчелотти: «Балотелли правильно поступил, уйдя с поля из-за расизма»

Анчелотти: «Балотелли правильно поступил, уйдя с поля из-за расизма»

5 ноября 2019, 07:10
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Нападающий «Брешии» Марио Балотелли во время последнего матча Серии А против «Вероны» покинул поле из-за расистских выкриков. Такое решение прокомментировал главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

«Это верная реакция, Марио поступил правильно. Мы на верном пути в борьбе с расизмом», – полагает тренер.

  • Игрок также кинул мячом в сторону болельщиков.
  • Балотелли перешел в «Брешию» из «Марселя» летом этого года на правах свободного агента.
  • В активе Балотелли два гола в текущем сезоне Серии А

Источник: Goal
Италия. Серия А Верона Брешиа Наполи Балотелли Марио Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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Cules2013
1572934476
Анчелотти должно заботить не решение Балотелли, а игра Наполи. Сколько шуму-то было, когда он приходил в команду. И? Наполи не стал сильнее, чем был раньше при Сарри, допустим. Более того, ослаб. Карло вещал про борьбу за чемпионство, и что мы видим? В прошлом сезоне -11 очков от Юве отставание, хотя Сарри за сезон до этого был в паре очков от чемпионства. А в этом сезоне Наполи уже 7-й и -11 очков от Юве и -10 от Интера. Не прошло и трети сезона, А Наполи уже не имеет шансов на то, чтобы занять первые 2 места. То ли ещё будет. Честно говоря не понимаю, за что его так ценят. Когда-то давно с Миланом, где был просто космический состав, Анчелотти брал трофеи. А потом разок подфартило с Реалом при общей смазанной картине. Примерно схожая карьера у Бенитеса или ван Гала. По-моему, их время ушло и идеи устарели.
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