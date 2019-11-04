Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду на 30-й минуте матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

Форвард туляков Евгений Луценко совершил грубый фол против защитника москвичей Айртона, за что получил желтую карточку.

«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всe обошлось. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон», – сказал Хусаинов.

В воскресенье подкат Хын-Мин Сона привел к перелому костей лодыжки у Андре Гомеша. Сегодня португальца прооперировали.

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»