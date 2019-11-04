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  • Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон»

Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон»

4 ноября 2019, 20:31
28

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду на 30-й минуте матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

Форвард туляков Евгений Луценко совершил грубый фол против защитника москвичей Айртона, за что получил желтую карточку.

«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всe обошлось. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон», – сказал Хусаинов.

В воскресенье подкат Хын-Мин Сона привел к перелому костей лодыжки у Андре Гомеша. Сегодня португальца прооперировали.

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Луценко Евгений Айртон
Комментарии (28)
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Sanloko
1572889764
"Отметим, что сегодня нет картинных валяний от игроков Спартака, как это было в матче с Локомотивом. И Джикия, на удивление, стал устойчивее на ногах и не катается по газону при первой возможности. Поразительное преображение" Это от местного комментатора,что очень удивило
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portero
1572889914
а за удар в лицо Шамову и прочие нарушения которые игроки Спартак , в том числе и прямой ногой?????
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ААМ
1572890485
Хусаинов останется Хусаиновым, хоть ты осыпь его звездами. А уж как позорился, когда судил. Лучше бы молчал.
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Eds
1572890999
Тогда надо было и Умярова удалять за такой же фол на Беляеве. За мячом не успевал, а накладку сделал. Только желтой карточкой обошёлся. Жиго бил Шамова по лицу кулаком... Хорошо промазал. Судья промолчал... В целом игра нормальная. Судья судил нормально. Спартаку можно было забивать - не забил. Потом игра отодвинулась от ворот Арсенала. Лучший в матче - Шамов... А Тедеско был сегодня неадекватен временами... Старались все. Но везение было на стороне Арсенала... Случайность? Думаю, что нет. Но это стимул для работы тренеров, как Спартака, так и Арсенала...
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Ссппааррттаакк
1572891032
Хусаинов! Прошло твое время 90-х когда при твоем судействе Спартак всегда не проигрывал.
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paracetamol
1572891164
Да заткнулся бы ты, бывш...
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vka1970
1572891598
Да это и так понятно. Только после драки кулаками не машут. Тут свои моменты использовать надо.Очень плохая реализация.
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Агасфер
1572892209
Может и так,хотя показ с разных ракурсов менял впечатление от первоначального.Ну хоть не было трёхкратных повторений,как в матче "Зенита",следовательно-прохлоп,а не предвзятость.Так,в целом,отсудил нормально,вроде бы.
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Вомбат
1572892478
Жиго врезал вратарю дважды. Сначала локтем в борьбе за верховой мяч (вроде бы неумышленно). Но потом при приземлении кулаком мазнул по лицу. В такие совпаденя я не верю. Это точно было сделано умышленно. Чтобы вывести вратаря из равновесия. Отметим, чт Жиго даже желтой не получил, равно как и Умяров красной. Так что прав Тедеско, сказавший - Мы не заслужили победу сегодня. А вот Хусаинов не прав. Это была скорее желтая, потому что Луценко хоть и врезал шипами, но не прямой ногой. Он согнул ногу в последний момент, так что это было не совсем так, как в случае Сона. Если игрока срубили подкатом шипами в ногу, но непрямой ногой, то судьи обычно смотрят получил ли игрок травму, и если нет, то дают желтую.
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SPbZenit12
1572945951
Зенит заплатил, чтобы засудили Спартак, однозначно.
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