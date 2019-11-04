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    Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче, когда фолил Сон»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду на 30-й минуте матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

    Форвард туляков Евгений Луценко совершил грубый фол против защитника москвичей Айртона, за что получил желтую карточку.

    «Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всe обошлось. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон», – сказал Хусаинов.

    В воскресенье подкат Хын-Мин Сона привел к перелому костей лодыжки у Андре Гомеша. Сегодня португальца прооперировали.

    Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2019 20:31
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 5 ноября 2019, 12:25

      Зенит заплатил, чтобы засудили Спартак, однозначно.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 ноября 2019, 11:41

      Он учтет замечания и в следующей игре удалит "Берга"

      0
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 5 ноября 2019, 00:26

      Очередной пример того, что судьи работают против Спартака. По игре Спартак сегодня не был сильнее Арсенала, но такое предвзятое судейство раздражает.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Павелий 5 ноября 2019, 04:41

      Могу тебе на вскидку обратных примеров штуки три привезти , напомнить, как Спартак очки в начале сезона набирал? А про голы и пендали а ля Жиго?
      Вечно у вас судьи виноваты) или Газпром все купил)

      2
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      Рейтинг: +12472

      Вомбат 4 ноября 2019, 21:34

      Жиго врезал вратарю дважды. Сначала локтем в борьбе за верховой мяч (вроде бы неумышленно). Но потом при приземлении кулаком мазнул по лицу. В такие совпаденя я не верю. Это точно было сделано умышленно. Чтобы вывести вратаря из равновесия. Отметим, чт Жиго даже желтой не получил, равно как и Умяров красной. Так что прав Тедеско, сказавший - Мы не заслужили победу сегодня. А вот Хусаинов не прав. Это была скорее желтая, потому что Луценко хоть и врезал шипами, но не прямой ногой. Он согнул ногу в последний момент, так что это было не совсем так, как в случае Сона. Если игрока срубили подкатом шипами в ногу, но непрямой ногой, то судьи обычно смотрят получил ли игрок травму, и если нет, то дают желтую.

      3
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ > Вомбат 4 ноября 2019, 21:49

      Ты видать другую игру смотрел, раз увидел атаку вратаря Жиго и красную на Умярове, но не увидел красную у Луценко. И с чего ты взял , что в правилах знаешь больше чем квалифицированный арбитр ФИФА?

      4
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      Рейтинг: +11255

      knikos > Вомбат 4 ноября 2019, 22:49

      Специально после игры пересмотрел этот запомнившийся мне момент с Жиго и вратарём Арсенала. Жиго прыгнул , увидел , что вратарь выбивает мяч и со злости хотел заехать в тому ухо , но попал лишь скользом . И рожа такая злая была у него при этом , ненавидящая прямо. Я на паузу нажал , чтобы рассмотреть рожу этого лягушатника , ставшего свиньёй. Позор !

      0
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > АртурZaСМ 4 ноября 2019, 23:40

      Я думаю вы не видели этот момент, Жиго именни бьет кулаком в лицо вратарю и это умышленно, про остальные моменты можно спорить смотреть но это жлобство и за это после игры надо дискву давать.

      -2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 ноября 2019, 21:30

      Может и так,хотя показ с разных ракурсов менял впечатление от первоначального.Ну хоть не было трёхкратных повторений,как в матче "Зенита",следовательно-прохлоп,а не предвзятость.Так,в целом,отсудил нормально,вроде бы.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 ноября 2019, 21:19

      Да это и так понятно.
      Только после драки кулаками не машут.
      Тут свои моменты использовать надо.Очень плохая реализация.

      8
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      Рейтинг: +18025

      paracetamol 4 ноября 2019, 21:12

      Да заткнулся бы ты, бывш...

      3
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 4 ноября 2019, 21:10

      Хусаинов! Прошло твое время 90-х когда при твоем судействе Спартак всегда не проигрывал.

      6
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      Рейтинг: +412

      Eds 4 ноября 2019, 21:09

      Тогда надо было и Умярова удалять за такой же фол на Беляеве. За мячом не успевал, а накладку сделал. Только желтой карточкой обошёлся. Жиго бил Шамова по лицу кулаком... Хорошо промазал. Судья промолчал... В целом игра нормальная. Судья судил нормально. Спартаку можно было забивать - не забил. Потом игра отодвинулась от ворот Арсенала. Лучший в матче - Шамов... А Тедеско был сегодня неадекватен временами... Старались все. Но везение было на стороне Арсенала... Случайность? Думаю, что нет. Но это стимул для работы тренеров, как Спартака, так и Арсенала...

      3
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > Eds 4 ноября 2019, 21:13

      Умяров сыграл в мяч, алё, ***. А уже потом у них ноги столкнулись. И возникает вопрос. Почему удалять нужно того, кто попал в мяч, если она били ногами, но только один завалился на газон?

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      Рейтинг: +412

      Eds > СвинкаСправедливости 4 ноября 2019, 21:23

      Я тоже скажу, что Луценко сыграл в мяч, а потом.......... у них ноги столкнулись.... Смотрите внимательно эпизоды... Кто не успел - виноват....

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      Рейтинг: +2193

      LOKOfanatik19 4 ноября 2019, 21:01

      Он прав конечно, что это красная, но при чем тут Сон и его игра во вчерашнем матче, не только Сон виноват но го сотоварищ. И то ему сначала желтую дали.

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