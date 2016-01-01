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    Гацкан: «У Соболева есть все шансы стать круче Дзюбы»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан высказался о потенциале своего партнера по команде Александра Соболева.

    – Соболев может стать круче Дзюбы?

    – Конечно, у него есть все шансы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше все будет зависеть только от него – как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достиг, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба.

    – Вы с ним как-то общаетесь на правах старшего?

    – Да нет. Иногда подсказываю. Обсуждаем игровые моменты.

    – Многие называют Соболева «главным открытием чемпионата». Согласны?

    – Мы все одна команда, поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду.

    • В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 15 матчах за «Крылья Советов».
    • Форвард выступает за самарский клуб с января 2018 года. Сдавался в аренду «Енисею».
    • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до декабря 2021 года.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3129

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Соболев итак , круче Дзюбы.Не понятно , почему сам Гацкан , так высоко ценит Дзюбу ? И , чего собственно ,тот достиг ?

      0
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      Рейтинг: +1667

      knikos 16 минут назад

      Дай Бог , чтобы у Соболева были такие же показатели по забитым голам в карьере в возрасте нынешнего Дзюбы или даже лучше . Россия только выиграет от этого. А сейчас о нём можно только , как о перспективном говорить . Головой пока ещё слабо играет , ни одного гола. Есть резерв. При таких-то данных. Ну ещё зависит от того , в какую команду попадёт. В Спаме кем был Дзюба ? Никем ! А в Зените полностью раскрылся( ну понятно , до Зенита ещё и в Арсенале себя показал , будучи в аренде ) , а после и в сборной . У Соболя есть все шансы , воспользуется ли. От него зависит. Удачи !

      0
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      Рейтинг: +2970

      woyser 25 минут назад

      Вся наша молодёжь на медных трубах ломается. Поэтому ничего ещё не ясно и не доказано.

      1
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      Рейтинг: +1667

      knikos > woyser 13 минут назад

      И то правда . Ионов как "затрубился" в Зените , и как сейчас играет в Ростове. Да мало ли примеров , когда выдающиеся перспективные так и не становились звёздами .

      0
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      Рейтинг: +1455

      РМЗ 29 минут назад

      Ну по своим годам Соболев головы на 3 выше дзюбы

      2
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      Рейтинг: +571

      Mr Green 32 минуты назад

      для начала ему надо в топ клуб российский перейти, а потом посмотрим. в КС никто от него ничего не требует, забьёт молодец, не забьёт, ну не получилось. есть тип игроков, которые ментально не выдерживают давления.

      2
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      Рейтинг: +4567

      subbotaspartak 51 минуту назад

      Круче Дзюбы небывает,
      Остальные убывают,
      Чтобы круче Дзюбы стать
      Надо честь свою отдать.

      1
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      Рейтинг: +34773

      MaxRnD 53 минуты назад

      Круче Дзюбы только Карасёв

      1
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      Рейтинг: +379

      Вахахахаха 58 минут назад

      С какого момента Дзюба стал топ нападающим? У Соболева перспектив намного больше и ему нужно стремится точно не к карьере Дзюбы

      2
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      Рейтинг: +52

      TIXVIN > Вахахахаха 46 минут назад

      Когда он на Ч.М. сыграет, как Дзюба или лучше, тогда можно и говорить...

      2
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      Рейтинг: +1667

      knikos > Вахахахаха 7 минут назад

      Дзюба лидер по "гол+пас". Вскорости может побить все рекорды по забитым голам . И вообще за карьеру , и по голам за сборную . Один из лучших бомбардиров - не топ нападающий ? Это что-то новенькое...

      0
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      Рейтинг: +559

      Давид59 1 час назад

      Респект Гацкану. Говорит не о патриотизме, а "вырастет и перейдёт в хорошую команду"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10179

      vladimir-7 1 час назад

      Нашли с кем сравнивать толкового футболиста А Соболева с ....., даже
      эту фамилию писать не хочется.

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