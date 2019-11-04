Гацкан: «У Соболева есть все шансы стать круче Дзюбы»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан высказался о потенциале своего партнера по команде Александра Соболева.

– Соболев может стать круче Дзюбы?

– Конечно, у него есть все шансы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше все будет зависеть только от него – как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достиг, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба.

– Вы с ним как-то общаетесь на правах старшего?

– Да нет. Иногда подсказываю. Обсуждаем игровые моменты.

– Многие называют Соболева «главным открытием чемпионата». Согласны?

– Мы все одна команда, поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду.