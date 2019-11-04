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Гацкан: «У Соболева есть все шансы стать круче Дзюбы»

4 ноября 2019, 11:20
30

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан высказался о потенциале своего партнера по команде Александра Соболева.

– Соболев может стать круче Дзюбы?

– Конечно, у него есть все шансы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше все будет зависеть только от него – как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достиг, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба.

– Вы с ним как-то общаетесь на правах старшего?

– Да нет. Иногда подсказываю. Обсуждаем игровые моменты.

– Многие называют Соболева «главным открытием чемпионата». Согласны?

– Мы все одна команда, поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду.

  • В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 15 матчах за «Крылья Советов».
  • Форвард выступает за самарский клуб с января 2018 года. Сдавался в аренду «Енисею».
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до декабря 2021 года.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Дзюба Артем Гацкан Александр Соболев Александр
Комментарии (30)
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vladimir-7
1572857114
Нашли с кем сравнивать толкового футболиста А Соболева с ....., даже эту фамилию писать не хочется.
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Зарема лис
1572859876
С какого момента Дзюба стал топ нападающим? У Соболева перспектив намного больше и ему нужно стремится точно не к карьере Дзюбы
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MaxRnD
1572860203
Круче Дзюбы только Карасёв
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subbotaspartak
1572860281
Круче Дзюбы небывает, Остальные убывают, Чтобы круче Дзюбы стать Надо честь свою отдать.
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Mr Green
1572861468
для начала ему надо в топ клуб российский перейти, а потом посмотрим. в КС никто от него ничего не требует, забьёт молодец, не забьёт, ну не получилось. есть тип игроков, которые ментально не выдерживают давления.
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РМЗ
1572861594
Ну по своим годам Соболев головы на 3 выше дзюбы
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woyser
1572861854
Вся наша молодёжь на медных трубах ломается. Поэтому ничего ещё не ясно и не доказано.
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knikos
1572862387
Дай Бог , чтобы у Соболева были такие же показатели по забитым голам в карьере в возрасте нынешнего Дзюбы или даже лучше . Россия только выиграет от этого. А сейчас о нём можно только , как о перспективном говорить . Головой пока ещё слабо играет , ни одного гола. Есть резерв. При таких-то данных. Ну ещё зависит от того , в какую команду попадёт. В Спаме кем был Дзюба ? Никем ! А в Зените полностью раскрылся( ну понятно , до Зенита ещё и в Арсенале себя показал , будучи в аренде ) , а после и в сборной . У Соболя есть все шансы , воспользуется ли. От него зависит. Удачи !
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САДЫЧОК
1572862974
Соболев итак , круче Дзюбы.Не понятно , почему сам Гацкан , так высоко ценит Дзюбу ? И , чего собственно ,тот достиг ?
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Кузьмич на трибуне
1572887440
Соболеву нужно переходить летом в Краснодар. Ари, Фернандеш и Берг похоже сдают свои позиции. А Соболев може прийтись ко двору в стане Быков, Рядом с Игнатьевым, Уткиным и Шапи будет хорошее взаимопонимание.Не плохой вариант для Соболева ЦСКА и Локо.
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