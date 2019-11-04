Ари: «Недоволен четвертым местом «Краснодара» в РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги выступления своей команды в первом круге российской Премьер-лиги.

«Наша задача – всегда быть наверху. Я лично недоволен местом, на котором мы находимся. Мы должны друг в друга верить и подняться в таблице. Прежде всего, не терять очки дома. Дома должны всe выигрывать», – сказал Ари.