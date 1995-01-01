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    Ари: «Недоволен четвертым местом «Краснодара» в РПЛ»

    Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги выступления своей команды в первом круге российской Премьер-лиги.

    «Наша задача – всегда быть наверху. Я лично недоволен местом, на котором мы находимся. Мы должны друг в друга верить и подняться в таблице. Прежде всего, не терять очки дома. Дома должны всe выигрывать», – сказал Ари.

    • «Краснодар» в 15 турах РПЛ набрал 29 очков.
    • Южане занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
    • Ари в текущем розыгрыше Премьер-лиги забил три гола и сделал четыре ассиста в 12 матчах.

    Источник: Rusfootball.info

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4567

      subbotaspartak 48 минут назад

      Стали вы стремновато играть,
      На кого пенять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3951

      paracetamol 1 час назад

      А последним в группе ЛЕ доволен?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1483

      Parham > paracetamol 1 час назад

      Ты о чем? Они на 3м!

      0
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      ...
      Рейтинг: +949

      Retiremen_VMF > paracetamol 1 час назад

      Просто ляпнул, что бы задеть, а получилось показал свое незнание.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Пекарь21 > Parham 59 минут назад

      А есть разница?

      4
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