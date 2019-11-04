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Ари: «Недоволен четвертым местом «Краснодара» в РПЛ»

4 ноября 2019, 10:46
6

Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги выступления своей команды в первом круге российской Премьер-лиги.

«Наша задача – всегда быть наверху. Я лично недоволен местом, на котором мы находимся. Мы должны друг в друга верить и подняться в таблице. Прежде всего, не терять очки дома. Дома должны всe выигрывать», – сказал Ари.

  • «Краснодар» в 15 турах РПЛ набрал 29 очков.
  • Южане занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
  • Ари в текущем розыгрыше Премьер-лиги забил три гола и сделал четыре ассиста в 12 матчах.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари
Комментарии (6)
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paracetamol
1572856574
А последним в группе ЛЕ доволен?
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subbotaspartak
1572860498
Стали вы стремновато играть, На кого пенять?
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