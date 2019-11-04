Ари: «Недоволен четвертым местом «Краснодара» в РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги выступления своей команды в первом круге российской Премьер-лиги.
«Наша задача – всегда быть наверху. Я лично недоволен местом, на котором мы находимся. Мы должны друг в друга верить и подняться в таблице. Прежде всего, не терять очки дома. Дома должны всe выигрывать», – сказал Ари.
- «Краснодар» в 15 турах РПЛ набрал 29 очков.
- Южане занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
- Ари в текущем розыгрыше Премьер-лиги забил три гола и сделал четыре ассиста в 12 матчах.
Источник: Rusfootball.info