«Ростов» повторил два клубных рекорда и еще один обновил

«Ростов» повторил клубные рекорды по количеству очков и одержанных побед в первом круге РПЛ.

Кроме того, «Ростов» обновил клубный рекорд по количеству забитых мячей за первые 15 туров чемпионата.

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