«Ростов» повторил два клубных рекорда и еще один обновил

«Ростов» повторил клубные рекорды по количеству очков и одержанных побед в первом круге РПЛ.
Кроме того, «Ростов» обновил клубный рекорд по количеству забитых мячей за первые 15 туров чемпионата.
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- В последний раз «Ростов» набирал 30 очков и одерживал девять побед в первом круге РПЛ сезона-2015/16.
- Тогда команда, возглавляемая Курбаном Бердыевым, заняла второе итоговое место в таблице, отстав от ЦСКА на два очка.
Источник: твиттер «Ростова»