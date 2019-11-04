Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов» повторил два клубных рекорда и еще один обновил

4 ноября 2019, 01:10
2

«Ростов» повторил клубные рекорды по количеству очков и одержанных побед в первом круге РПЛ.

Кроме того, «Ростов» обновил клубный рекорд по количеству забитых мячей за первые 15 туров чемпионата.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • В последний раз «Ростов» набирал 30 очков и одерживал девять побед в первом круге РПЛ сезона-2015/16.
  • Тогда команда, возглавляемая Курбаном Бердыевым, заняла второе итоговое место в таблице, отстав от ЦСКА на два очка.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Muboraksho
1572844181
А второе место по результатам первого круга разве не рекорд или такое было в истории клуба? Как бы то не было ПОЗДРАВЛЯЕМ КЛУБ И ЖЕЛАЕМ СТАВИТ ЕЩЕ РЕКОРДЫ.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+