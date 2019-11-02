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  • Гончаренко: «У «Зенита» есть Дзюба и Азмун, а у нас 17-летний Карпов – лучший на поле»

Гончаренко: «У «Зенита» есть Дзюба и Азмун, а у нас 17-летний Карпов – лучший на поле»

2 ноября 2019, 21:26
29

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Достаточно напряженная игра, хорошая в нашем исполнении. И до удаления, и после удаления. Даже в меньшинстве мы не пробовали сидеть в обороне, искали варианты. Когда у соперника есть Дзюба, Азмун и Ерохин — напряжение высокое. А у нас 17-летний парень [защитник Карпов – прим. «Бомбардира] — лучший на поле. Это хорошая закалка для него.

«Зенит» на все команды оказывает большое давление. Но сегодня мы хорошо оборонялись. Для того, чтобы лучше защищаться, нужно больше опыта. Удаление усложнило нашу задачу. Но те, кто провел по 90 минут в Кубке, сегодня выглядели хорошо. Та игра пошла нам на пользу в плане эмоций.

Понимаю, что вам хочется громких слов о судействе. Мне сложно оценивать, была вторая карточка или нет. Но в целом Бийол не заслужил покинуть сегодня поле», – отметил Гончаренко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (29)
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paracetamol
1572719738
Гончаренко: «У «Зенита» есть Дзюба и Азмун, а у нас 17-летний Карпов – лучший на поле. А я - самый тупой тренер в РПЛ»
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bset
1572719899
Не важно, у кого Дзюба, а у кого Карпов. Главное, кто судью купил. Обидно только, что армейцы не дали дожать до проплаченного результата.
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Мага 13
1572719978
это Гончаренко ещё мягко сказал про судейство, в данном конкретном случае для оценки действий судьи на поле больше подходит фраза, недавно прозвучавшая в украинском чемпионате.
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Derzkiy1
1572720923
Дзюба сегодня играл , так как он и должен играть ...
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InterMilLano1908
1572721481
Молодцы, но до зинита им еще как до Луны, зинит наша надежда, дзюпа король! Слава милеру, пусть господь хранит его душу
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DOCTOR PENALTY
1572722149
При таком судействе хоть 117 17-летних выставляй, результат тот же будет.
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Ubuntu
1572722168
У Зенита есть Вилков
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paracetamol
1572722440
С Ганчаренкой только в ФНЛ.
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SEREGA 64
1572726370
ДЗЮБА ГНИДА И ВОР
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woyser
1572740170
Ожидаемый результат! Дзюбу надо чаще в запас на скамейку. Такой ЦСКА нужно обыгрывать! У армейцев сейчас просто адовый кризис. Счёт похоже устроил всех: ЦСКА, Зенит и их конкурентов. Но вот игра огорчила многих болельщиков. Что касается судейства - ну не несите вы чушь одностороннюю, у нас в РПЛ все судьи во всех играх косячат, а после появления ВАР вообще забили на всё. Вы себя послушайте: свиньи чемпионы - судьи помогли, кони чемпионы - Гинер всех купил, РЖД поднял цены чтоб купить судей и локо стал чемпионом. Зенит чемпион - так они весь народ обокрали. Может всё-же топить за футбол надо, а не заоколофутбольные сплетни.
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