Гончаренко: «У «Зенита» есть Дзюба и Азмун, а у нас 17-летний Карпов – лучший на поле»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Достаточно напряженная игра, хорошая в нашем исполнении. И до удаления, и после удаления. Даже в меньшинстве мы не пробовали сидеть в обороне, искали варианты. Когда у соперника есть Дзюба, Азмун и Ерохин — напряжение высокое. А у нас 17-летний парень [защитник Карпов – прим. «Бомбардира] — лучший на поле. Это хорошая закалка для него.

«Зенит» на все команды оказывает большое давление. Но сегодня мы хорошо оборонялись. Для того, чтобы лучше защищаться, нужно больше опыта. Удаление усложнило нашу задачу. Но те, кто провел по 90 минут в Кубке, сегодня выглядели хорошо. Та игра пошла нам на пользу в плане эмоций.

Понимаю, что вам хочется громких слов о судействе. Мне сложно оценивать, была вторая карточка или нет. Но в целом Бийол не заслужил покинуть сегодня поле», – отметил Гончаренко.

РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»