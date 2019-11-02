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    Гончаренко: «У «Зенита» есть Дзюба и Азмун, а у нас 17-летний Карпов – лучший на поле»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Достаточно напряженная игра, хорошая в нашем исполнении. И до удаления, и после удаления. Даже в меньшинстве мы не пробовали сидеть в обороне, искали варианты. Когда у соперника есть Дзюба, Азмун и Ерохин — напряжение высокое. А у нас 17-летний парень [защитник Карпов – прим. «Бомбардира] — лучший на поле. Это хорошая закалка для него.

    «Зенит» на все команды оказывает большое давление. Но сегодня мы хорошо оборонялись. Для того, чтобы лучше защищаться, нужно больше опыта. Удаление усложнило нашу задачу. Но те, кто провел по 90 минут в Кубке, сегодня выглядели хорошо. Та игра пошла нам на пользу в плане эмоций.

    Понимаю, что вам хочется громких слов о судействе. Мне сложно оценивать, была вторая карточка или нет. Но в целом Бийол не заслужил покинуть сегодня поле», – отметил Гончаренко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol 1 час назад

      С Ганчаренкой только в ФНЛ.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      bizhan10 > paracetamol 4 минуты назад

      Назови фамилию Спасителя?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2103

      Ubuntu 1 час назад

      У Зенита есть Вилков

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3805

      alp > Ubuntu 1 час назад

      у Спартака есть Ходырев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Frankfurt Am Main > alp 58 минут назад

      Дебилы. Сегодня другая игра чючело.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3805

      alp > Frankfurt Am Main 57 минут назад

      проспись отрыжка )) ты ваще не в кассу,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Frankfurt Am Main > alp 41 минуту назад

      Иди спать юноша

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14678

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      При таком судействе хоть 117 17-летних выставляй, результат тот же будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2698

      InterMilLano1908 1 час назад

      Молодцы, но до зинита им еще как до Луны, зинит наша надежда, дзюпа король! Слава милеру, пусть господь хранит его душу

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1697

      Derzkiy1 1 час назад

      Дзюба сегодня играл , так как он и должен играть ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Бриг 1 час назад

      Зенит, конечно, расслабился после игры Локо и этого результата можно было ожидать. Игрокам трудно вдолбить, что в каждом матче нужно выкладываться. При такой плотности результатов вверху таблицы можно еще и проиграть чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      afw13 1 час назад

      это Гончаренко ещё мягко сказал про судейство, в данном конкретном случае для оценки действий судьи на поле больше подходит фраза, недавно прозвучавшая в украинском чемпионате.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Frankfurt Am Main > afw13 39 минут назад

      идораз€€€€€

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12217

      bset 1 час назад

      Не важно, у кого Дзюба, а у кого Карпов. Главное, кто судью купил. Обидно только, что армейцы не дали дожать до проплаченного результата.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Бриг > bset 1 час назад

      Да не бзет, еще дожмем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3926

      paracetamol 1 час назад

      Гончаренко: «У «Зенита» есть Дзюба и Азмун, а у нас 17-летний Карпов – лучший на поле. А я - самый тупой тренер в РПЛ»

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12217

      bset > paracetamol 1 час назад

      Тупое руководство одного клуба, которое так откровенно судью купило. Вся страна увидела этот позор.

      6
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      Рейтинг: +1309

      Бриг > bset 1 час назад

      За всю страну не точно. Каждый увидел свое. Это футбол.

      3
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      Рейтинг: +200

      Олег1204 > paracetamol 1 час назад

      А ты самое тупое говно

      2
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      Рейтинг: +3643

      Viper for CSKA > paracetamol 12 минут назад

      Ну у кого-то же должны "тупые" тренеры питерским воспитанникам шанс давать, если родной клуб на это не способен.

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