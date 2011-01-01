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    Конте: «Не все одинаково используют систему VAR»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о работе системы видеоповторов VAR.

    «Не все одинаково используют VAR. Это важно в больших матчах. В прошлом году я был более уверен в этой системе, а сейчас непонятно, когда следует прибегать к ее помощи. В этом вопросе появилось много ненадежности и нестабильности», – сказал Конте.

    • «Интер» по итогам 10 туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
    • Конте возглавил миланскую команду летом, заключив контракт до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +540

      Давид59 1 час назад

      У нас тоже куча разночтений. Некоторые спорные моменты не смотрят. Непонятно почему. А некоторые смотрят и принимают непонятные решения.

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