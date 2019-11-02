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Конте: «Не все одинаково используют систему VAR»

2 ноября 2019, 10:48
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о работе системы видеоповторов VAR.

«Не все одинаково используют VAR. Это важно в больших матчах. В прошлом году я был более уверен в этой системе, а сейчас непонятно, когда следует прибегать к ее помощи. В этом вопросе появилось много ненадежности и нестабильности», – сказал Конте.

  • «Интер» по итогам 10 туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
  • Конте возглавил миланскую команду летом, заключив контракт до 2022 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Конте Антонио
Комментарии (1)
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Давид59
1572689015
У нас тоже куча разночтений. Некоторые спорные моменты не смотрят. Непонятно почему. А некоторые смотрят и принимают непонятные решения.
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