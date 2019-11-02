Конте: «Не все одинаково используют систему VAR»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о работе системы видеоповторов VAR.
«Не все одинаково используют VAR. Это важно в больших матчах. В прошлом году я был более уверен в этой системе, а сейчас непонятно, когда следует прибегать к ее помощи. В этом вопросе появилось много ненадежности и нестабильности», – сказал Конте.
- «Интер» по итогам 10 туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
- Конте возглавил миланскую команду летом, заключив контракт до 2022 года.
Источник: Football Italia