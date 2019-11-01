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    Черчесов, Хашиг прослушали семинар Розетти о VAR

    Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел семинар в России, чтобы рассказать слушателям о нововведениях, связанных с системой VAR. На мероприятии были главный тренер сборной России Станислав Черчесов, функционер «Краснодара» Владимир Хашиг.

    Например, итальянец рассказал, что УЕФА не планирует давать командам право запрашивать видеопросмотр судьей. По мнению Розетти, VAR делает футбол более объективным.

    • Розетти ранее работал в РФС на должности ответственного за подготовку судей.
    • Официальный дебют VAR случился в России – на Кубке конфедераций-2017.
    • Система уже используется в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2019 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2878

      мы_не_рабы 3 часа назад

      Жаль что команды не смогут запрашивать видеопросмотр. Судьи, и наши и не наши, иногда трактуют по разному один и тот же эпизод. Было бы логично дать каждой команде хотя бы по паре просмотров за тайм.

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      Рейтинг: +8632

      Cules2013 > мы_не_рабы 1 час назад

      1 за игру, а то балаган начнётся... но в этом не много смысла. ВАР смотрит почти все спорные эпизоды. и если судья что-то учудил, то это к нему вопрос и разбирательство должно быть на уроне судейского комитета. смотри-не смотри, а он останется при своём мнении.

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