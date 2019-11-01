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Черчесов, Хашиг прослушали семинар Розетти о VAR

1 ноября 2019, 18:58
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Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел семинар в России, чтобы рассказать слушателям о нововведениях, связанных с системой VAR. На мероприятии были главный тренер сборной России Станислав Черчесов, функционер «Краснодара» Владимир Хашиг.

Например, итальянец рассказал, что УЕФА не планирует давать командам право запрашивать видеопросмотр судьей. По мнению Розетти, VAR делает футбол более объективным.

  • Розетти ранее работал в РФС на должности ответственного за подготовку судей.
  • Официальный дебют VAR случился в России – на Кубке конфедераций-2017.
  • Система уже используется в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Краснодар Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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мы_не_рабы
1572632154
Жаль что команды не смогут запрашивать видеопросмотр. Судьи, и наши и не наши, иногда трактуют по разному один и тот же эпизод. Было бы логично дать каждой команде хотя бы по паре просмотров за тайм.
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