Черчесов, Хашиг прослушали семинар Розетти о VAR

Жаль что команды не смогут запрашивать видеопросмотр. Судьи, и наши и не наши, иногда трактуют по разному один и тот же эпизод. Было бы логично дать каждой команде хотя бы по паре просмотров за тайм.
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел семинар в России, чтобы рассказать слушателям о нововведениях, связанных с системой VAR. На мероприятии были главный тренер сборной России Станислав Черчесов, функционер «Краснодара» Владимир Хашиг.
Например, итальянец рассказал, что УЕФА не планирует давать командам право запрашивать видеопросмотр судьей. По мнению Розетти, VAR делает футбол более объективным.
- Розетти ранее работал в РФС на должности ответственного за подготовку судей.
- Официальный дебют VAR случился в России – на Кубке конфедераций-2017.
- Система уже используется в РПЛ.