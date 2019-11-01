Черчесов, Хашиг прослушали семинар Розетти о VAR

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел семинар в России, чтобы рассказать слушателям о нововведениях, связанных с системой VAR. На мероприятии были главный тренер сборной России Станислав Черчесов, функционер «Краснодара» Владимир Хашиг.

Например, итальянец рассказал, что УЕФА не планирует давать командам право запрашивать видеопросмотр судьей. По мнению Розетти, VAR делает футбол более объективным.