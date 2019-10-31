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  • Джака написал обращение к болельщикам «Арсенала». Игрок извинился за свое поведение в матче с «Кристал Пэлас»

Джака написал обращение к болельщикам «Арсенала». Игрок извинился за свое поведение в матче с «Кристал Пэлас»

31 октября 2019, 23:29
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака написал обращение к болельщикам клуба. Текст заявления опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

«Мне нужно было время, чтобы отреагировать на то, что случилось в воскресенье. Лучше вам все объяснить, чем просто дать краткий комментарий.

То, что произошло, когда я уходил на замену, сильно задело меня. Я люблю этот клуб и всегда отдаю за него 100% сил на поле и вне его.

Мне очень больно, когда болельщики не понимают меня и в течение недель и месяцев продолжают оскорблять меня во время матчей и в соцсетях. Мне писали: «Мы сломаем тебе ноги», «Я убью твою жену», «Хоть бы твоя дочка заболела раком». Это меня шокировало. Последней каплей стал матч с «Кристал Пэлас».

В той ситуации я потерял контроль, мое поведение было неуважительным по отношению к тем фанатам, которые поддерживают клуб и меня. Я не хотел этого и приношу извинения за то, как восприняли это люди.

Я хочу, чтобы мы достигли взаимного уважения и вспомнили, почему мы влюбились в эту игру. Давайте двигаться дальше вперед с позитивным настроем», — написал Джака.

  • В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Источник: твиттер «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Джака Гранит
Комментарии (2)
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Maxi_7
1572557307
Неплохой текст написал ему агент судя по всему) тут и жена и дочь затронуты и личные тяжелые переживания.....ммм....в общем все, чтобы надавить на жалость и вызвать сострадание. Только вот он забыл написать, что сотни и тысячи других игроков, таких же как и он подвергаются оскорблениям каждый день, но никто из них не позволяет себе подобного, даже такой кусок г... как Гарет Б... Правильно сказал один блогер на ютубе и я с ним соглашусь, что Джаке было всегда по сути плевать на Арсенал, как и на любой другой клуб, он просто хотел в свое время попасть в эту тусовочку под названием АПЛ и попал сюда...выражается это во всем его поведении, игре, глупых привозах и удалениях, а этот поступок по сути лишь вершина айсберга и вишенка на торте... Но больше всего меня расстраивает тот факт, что руководство клуба не только не отстранило его от основы, а вместо этого, очевидно, пытается всеми возможными способами снять напряжение и выровнять ситуацию... что лишний раз подтверждает, что в руководстве сидят люди, которым, кроме прибыли ничего тут не нужно, ведь ребятки бедные боятся, что если упрятать гаденыша в запас, его рыночная стоимость будет стремиться к нулю.... пипец, конечно, учитывая, что он итак то в нынешних реалиях почти ничего не стоит... В общем, если все уляжется, это будет четкий сигнал для всех остальных, что в арсенале с этих пор все могут делать все, что захотят... без последствий, суда и следствия...
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Cules2013
1572587531
Оскорбляют всех, так или иначе, увы, но это данность. Но так, как ведёт себя Джака, поступает мало кто. Остальные могут держать себя в руках или им даже пофиг. Никто не заставляет читать Джаку соцсети, где его оскорбляют. Там вообще сложно найти хоть кого-то, кого не оскорбляют. Интернет дал право голоса неадекватам, но это проблема всех людей, а не конкретно Джаки или футболистов. А на поле слышно лишь иногда выкрики болельщиков с первых рядов трибун. Гранит прикинулся шлангом, будто вчера только понял, что такое профессиональный спорт и его жутко обидели. Извиняться он должен даже не перед болельщиками, а перед клубом. У него хромает игровая дисциплина с момента прихода в команду. Не совсем понимаю, как с его косяками и красными карточками он стал капитаном команды. Не по-капитански он себя ведёт.
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