Джака написал обращение к болельщикам «Арсенала». Игрок извинился за свое поведение в матче с «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака написал обращение к болельщикам клуба. Текст заявления опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

«Мне нужно было время, чтобы отреагировать на то, что случилось в воскресенье. Лучше вам все объяснить, чем просто дать краткий комментарий.

То, что произошло, когда я уходил на замену, сильно задело меня. Я люблю этот клуб и всегда отдаю за него 100% сил на поле и вне его.

Мне очень больно, когда болельщики не понимают меня и в течение недель и месяцев продолжают оскорблять меня во время матчей и в соцсетях. Мне писали: «Мы сломаем тебе ноги», «Я убью твою жену», «Хоть бы твоя дочка заболела раком». Это меня шокировало. Последней каплей стал матч с «Кристал Пэлас».

В той ситуации я потерял контроль, мое поведение было неуважительным по отношению к тем фанатам, которые поддерживают клуб и меня. Я не хотел этого и приношу извинения за то, как восприняли это люди.

Я хочу, чтобы мы достигли взаимного уважения и вспомнили, почему мы влюбились в эту игру. Давайте двигаться дальше вперед с позитивным настроем», — написал Джака.