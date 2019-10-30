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Главные новости дня. Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне, на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками

30 октября 2019, 21:27

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Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне.

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Кубок России. ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу на 93-й минуте.

Источник: Бомбардир.ру
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