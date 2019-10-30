Главные новости дня. Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне, на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками

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Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне.

Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами».

ANSA: на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками. Футболист отдал им драгоценности.

«В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова!» «Динамо» опубликовало речь Новикова после победы над ЦСКА.

Арустамян: «Акинфеева не позовут в сборную? Есть противоречивая информация. Я говорю про Евро-2020».

Кубок России. «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в серии пенальти. Хозяева дважды отыгрывались по ходу матча.

Кубок России. «Ахмат» забил пять голов «Лучу». Глушаков сделал дубль, выйдя на замену.

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