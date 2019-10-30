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    Кубок России. «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в серии пенальти. Хозяева дважды отыгрывались по ходу матча

    В матче 1/8 финала Кубка России «Урал» дома обыграл тульский «Арсенал».

    Екатеринбургская команда дважды отыгрывалась по ходу основного времени матча. В начале второго тайма «Урал» остался в меньшинстве после удаления Петруса Бумаля.

    В овертайме команды голов не забили, исход встречи решила серия пенальти.

    Кубок России. 1/8 финала.

    «Урал» – «Арсенал» Тула – 3:2 (2:2, 0:0, серия пенальти – 5:4).

    Голы: 0:1 – Костадинов, 14; 1:1 – Димитров, 24; 1:2 – Ткачев, 34; 2:2 – Эль-Кабир, 37 (пенальти).

    «Урал»: Годзюр, Поляков, Меркулов, Кулаков, Ароян, Эль-Кабир, Димитров (Ильин, 64), Бумаль, Аугустыняк, Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84).

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Хагуш, Альварес, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Бауэр, 93), Лесовой, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Луценко.

    Предупреждения: Эль-Кабир (30), Хагуш (37), Погребняк (38), Ломовицкий (65).

    Удаление: Бумаль (53).

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2019 19:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 3 часа назад

      Урал - герои!

      0
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      Рейтинг: +140

      garet12222 6 часов назад

      Было холодно на стадионе. Спасибо Урал!!! С победой!!!
      А судья тридвараз

      2
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      Рейтинг: +1109

      овертайм 6 часов назад

      теперь локо нет - вперед за кубком!)))

      0
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      Рейтинг: +3937

      paracetamol > овертайм 3 часа назад

      Зенит есть.

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      Рейтинг: +1984

      Порванный хрюкан 6 часов назад

      Внимательно смотрел весь процесс пробития пенальти. Вратари с обеих сторон неоднократно заступали за линию ещё до удара по мячу игрока, пробивающего пеналь, и НИЧЕГО, всё нормально, никто ничего не перебивал, судья ни ухом, ни рылом, как говорится

      Ещё раз убедился во мнении о заряженном судействе в матче Зенита против Ростова

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      Рейтинг: +1794

      dyema > Порванный хрюкан 5 часов назад

      В каком месте))) Это когда вратарь на три метра из ворот выбежал при пробитии пенальти?

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      Рейтинг: +1984

      Порванный хрюкан > dyema 3 часа назад

      Угу, чтобы зае.б.ать противника "бегом" в хоккее, например, и длину крюка клюшки мерить начинают, так что тут не в метрах дело.

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      Рейтинг: +475

      Пельш 1 6 часов назад

      Урал Молодцы!!!!!!!

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