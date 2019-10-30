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  • Кубок России. «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в серии пенальти. Хозяева дважды отыгрывались по ходу матча

Кубок России. «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в серии пенальти. Хозяева дважды отыгрывались по ходу матча

30 октября 2019, 19:43
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В матче 1/8 финала Кубка России «Урал» дома обыграл тульский «Арсенал».

Екатеринбургская команда дважды отыгрывалась по ходу основного времени матча. В начале второго тайма «Урал» остался в меньшинстве после удаления Петруса Бумаля.

В овертайме команды голов не забили, исход встречи решила серия пенальти.

Кубок России. 1/8 финала.

«Урал» – «Арсенал» Тула – 3:2 (2:2, 0:0, серия пенальти – 5:4).

Голы: 0:1 – Костадинов, 14; 1:1 – Димитров, 24; 1:2 – Ткачев, 34; 2:2 – Эль-Кабир, 37 (пенальти).

«Урал»: Годзюр, Поляков, Меркулов, Кулаков, Ароян, Эль-Кабир, Димитров (Ильин, 64), Бумаль, Аугустыняк, Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Хагуш, Альварес, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Бауэр, 93), Лесовой, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Луценко.

Предупреждения: Эль-Кабир (30), Хагуш (37), Погребняк (38), Ломовицкий (65).

Удаление: Бумаль (53).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Урал Арсенал
Комментарии (6)
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Пельш 1
1572453951
Урал Молодцы!!!!!!!
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овертайм
1572454632
теперь локо нет - вперед за кубком!)))
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garet12222
1572455198
Было холодно на стадионе. Спасибо Урал!!! С победой!!! А судья тридвараз
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paracetamol
1572464920
Урал - герои!
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