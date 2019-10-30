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  • Арустамян: «Акинфеева не позовут в сборную? Есть противоречивая информация. Я говорю про Евро-2020»

Арустамян: «Акинфеева не позовут в сборную? Есть противоречивая информация. Я говорю про Евро-2020»

30 октября 2019, 17:53
24

Комментатор Нобель Арустамян в подкасте Sport24 сказал, что на Евро-2020 могут вызвать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», – сказал Арустамян.

  • 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о решении завершить карьеру в сборной России.
  • Вратарь дебютировал за сборную 28 апреля 2004 года в товарищеском матче против Норвегии (2:3).
  • За сборную России он сыграл в 110 матчах, в которых пропустил 95 голов.

Акинфеев – о сборной России: «Дорогу молодым»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Арустамян Нобель
Комментарии (24)
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APchelov
1572447757
Если только по блату
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Черкизовский Кот
1572448775
Гиля допускает много ошибок, Лунёв сидит на лавке, Акинфеев и Сафонов пропускают по 5 голов от не самых топовых европейских команд, Бабурин пропустил 6 от Зенита, Шунин был травмирован. Остаётся Максименко разве что.
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serhio80
1572449020
А зачем он в сборной? Акинфеев давно уже не торт)
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InterMilLano1908
1572449695
Лол как пенальти тащить с испанцами и хорватами так он герой, как ЧМ прошел повылазили кто то даже тут Максименко предлагает... Умора просто, русские самый гнилой народ, живя в Китае 7 лет только больше познаю это... Печально народ, очень печально
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vladimir-7
1572449853
И.Акинфеев не пойдет в сборную и это он заявил официально.
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Plyash
1572458200
Не надо листать назад прочитанные страницы.
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shurik45
1572458353
Думаю,в сборной особо проблем с вратарями никогда не было. Если все вратари сборной заболеют ,травмируются ,то только в таком случае возможно возвращение Игоря.
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Давид59
1572465259
Чё то я сомневаюсь, что Акинфей вернётся. Смотрю на его выражение лица, когда он на поле. Глаза, мягко выражаясь, не горят...
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paracetamol
1572503518
На кой он нужен, рекордсмен. Да и сейчас "блистает" по 0-5 в ЛЕ.
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Рубинище
1572620262
Уж лучше Сафонова или Максименко.
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