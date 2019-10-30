Арустамян: «Акинфеева не позовут в сборную? Есть противоречивая информация. Я говорю про Евро-2020»

Комментатор Нобель Арустамян в подкасте Sport24 сказал, что на Евро-2020 могут вызвать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», – сказал Арустамян.

1 октября 2018 года Акинфеев объявил о решении завершить карьеру в сборной России.

Вратарь дебютировал за сборную 28 апреля 2004 года в товарищеском матче против Норвегии (2:3).

За сборную России он сыграл в 110 матчах, в которых пропустил 95 голов.

Акинфеев – о сборной России: «Дорогу молодым»