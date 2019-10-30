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    Арустамян: «Акинфеева не позовут в сборную? Есть противоречивая информация. Я говорю про Евро-2020»

    Комментатор Нобель Арустамян в подкасте Sport24 сказал, что на Евро-2020 могут вызвать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», – сказал Арустамян.

    • 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о решении завершить карьеру в сборной России.
    • Вратарь дебютировал за сборную 28 апреля 2004 года в товарищеском матче против Норвегии (2:3).
    • За сборную России он сыграл в 110 матчах, в которых пропустил 95 голов.

    Акинфеев – о сборной России: «Дорогу молодым»

    Источник: Sport24

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    30.10.2019 17:53
    Комментарии22
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      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Чё то я сомневаюсь, что Акинфей вернётся. Смотрю на его выражение лица, когда он на поле. Глаза, мягко выражаясь, не горят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2080

      shurik45 5 часов назад

      Думаю,в сборной особо проблем с вратарями никогда не было. Если все вратари сборной заболеют ,травмируются ,то только в таком случае возможно возвращение Игоря.

      1
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      Рейтинг: +18551

      VVM1964 > shurik45 1 час назад

      Это какая же эпидемия должна прокатиться )))

      0
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      Рейтинг: +501

      playsh 5 часов назад

      Не надо листать назад прочитанные страницы.

      0
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      Рейтинг: +7265

      silver29 6 часов назад

      Акинфеев сам говорил, что заканчивает выступления за сборную, он уже навсегда красиво вошел в историю российского футбола после матча с испанцами.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10095

      vladimir-7 7 часов назад

      И.Акинфеев не пойдет в сборную и это он заявил официально.

      4
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      ...
      Рейтинг: +139

      vmonomah17 > vladimir-7 7 часов назад

      Игнашевич тоже заканчивал в сборной до чм2018

      0
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      Рейтинг: +11086

      Garrincha58 7 часов назад

      пусть зовут хоть сам Черчесов станет лишь бы результат был

      0
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      Рейтинг: +2569

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Лол как пенальти тащить с испанцами и хорватами так он герой, как ЧМ прошел повылазили кто то даже тут Максименко предлагает... Умора просто, русские самый гнилой народ, живя в Китае 7 лет только больше познаю это... Печально народ, очень печально

      2
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      Рейтинг: +983

      serhio80 > InterMilLano1908 6 часов назад

      Ну так и живи в Китае) а я тут живу, не рассуждаю кому за Китай играть

      0
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      ...
      Рейтинг: +501

      playsh > InterMilLano1908 5 часов назад

      А "живя в Китае 7 лет" глазки сощурил ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2569

      InterMilLano1908 > playsh 5 часов назад

      Открыл бы я сказал смотря на происходящее в стране со стороны...

      1
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      Рейтинг: +2569

      InterMilLano1908 > serhio80 5 часов назад

      Плачу налоги поэтому и рассуждаю ровно так же как и ты

      0
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      Рейтинг: +501

      playsh > InterMilLano1908 5 часов назад

      Грамотно,однако.

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      Рейтинг: +983

      serhio80 7 часов назад

      А зачем он в сборной? Акинфеев давно уже не торт)

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      Рейтинг: +2146

      Черкизовский Кот 8 часов назад

      Гиля допускает много ошибок, Лунёв сидит на лавке, Акинфеев и Сафонов пропускают по 5 голов от не самых топовых европейских команд, Бабурин пропустил 6 от Зенита, Шунин был травмирован. Остаётся Максименко разве что.

      1
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      Рейтинг: +1103

      Фанат Рубина > Черкизовский Кот 7 часов назад

      какой в ж*пу максименко, это дно!!! чисто на везении играет..

      В сборной нужен Дюпин, вот он топ уже 2-3 сезон играет и тащит стабильно

      0
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      Рейтинг: +2146

      Черкизовский Кот > Фанат Рубина 4 часа назад

      Ты же фанат Рубина, понятное дело, хвалишь его. Да, неплохой кипер. Но поздно раскрылся. Я лишь назвал оптимальный вариант, если выбирать лучшего из худших. Мне нравился Сафонов, пока он не пустил мяч между ног, а потом 5 в Лиге Европы. С вратарями сейчас беда.

      0
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      Рейтинг: +1103

      Фанат Рубина > Черкизовский Кот 4 часа назад

      мне Мотя до сих пор как вратарь навится я уверен именно он будущие сборной надолгие годы..
      главное чтобы имбецилл с поста тренера свалил. и пришел умный человек

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      Рейтинг: +7955

      Serjoga > Черкизовский Кот 4 часа назад

      А ты Бабурина из 6 голов хоть в одном обвинить сможешь? А почему про Джанаева ни слова? Сколько он от Ростова вытащил? Ни одной "бабочки" не пустил за весь этот чемпионат!

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      Рейтинг: +18551

      VVM1964 > Фанат Рубина 1 час назад

      Тебе самому то не смешно ? КОНЕЧНО Дюпин - ведь ты же болельщик Рубина ))) - детский сад какой - то .

      0
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      Рейтинг: +3681

      APchelov 8 часов назад

      Если только по блату

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