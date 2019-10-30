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    The Insider: Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

    Издание The Insider опубликовало материал в разделе «Коррупция», посвященный выборам страны-хозяйки чемпионата мира-2018. По сведениям источника, Россия во время предвыборной кампании изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, участвовавших в голосовании.

    Оргкомитет из России получал информацию, что, например, давление на Мишеля Платини можно было оказать посредством коммерческих партнеров УЕФА. Получить голос Франца Беккенбауэра предлагалось засчет финансового вознаграждения его советников. Подобные сведения были и на других выборщиков.

    • ФИФА признавала чемпионат мира-2018 лучшим в истории.
    • Турнир выиграла Франция.
    • Хозяева дошли до четвертьфинала.

    Источник: The Insider

    Российское интернет-издание, основанное в 2013 году. Регистрация как СМИ отсутствует. Аудитория в твиттере - более 40 тысяч подписчиков.

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    30.10.2019 12:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1044

      Stavropolets 10 часов назад

      Как и все турниры

      0
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      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 12 часов назад

      Есть отличный фильм "Ватель" основанный на реальных событиях. Погуглите.
      Для принятия свиты короля-"солнце" (Людовик XIV)в своём имении на 3 дня, крупный французский чиновник, маршал (принц Конде), ВЕСЬВ ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ, поручает своему гениальному управляющему (Ватель, в исполнении ДеПардьё)...ЕЩЁ РАЗ ОБОБРАТЬ СВОИХ ПОДДАНЫХ, чтобы оказаться у короля в фаворе при назначении на новую должность....
      Весь фильм - СПЛОШНОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ....
      Этакий..."чемпионат мира"...
      А за фасадом....

      0
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      Рейтинг: +139

      vmonomah17 12 часов назад

      Да уже всем понятно, что выбор места проведения ЧЕ и ЧМ покупается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6329

      FanatSerj 12 часов назад

      Молодцы, удачно изучили.

      1
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      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 13 часов назад

      "...ФИФА признавала чемпионат мира-2018 лучшим в истории..."?????
      А...почему, интересно узнать?
      Потому, что НИКТО ЕЩЁ СТОЛЬКО БАБЛА НЕ ТРАТИЛ НА МЕРОПРИЯТИЕ "под эгидой ФИФА"?
      А...россиянам-то какая "польза" от этой "фиесты" международных чиновников?
      У нас шесть лет доходы у народа не растут.... ПЕНСИИ НА ПЯТЬ ЛЕТ ОТМЕНИЛИ!!!!!!!!!!!! В половине городов страны работы нету! А в другой половине (Москва и Питер - не Россия) работа есть только за ЗП, которой хватает лишь на еду...
      А тут... ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
      Пир во время чумы...

      -1
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      Рейтинг: +6329

      FanatSerj > ivan-football-fan 12 часов назад

      от вы достали ныть, построили аэропорты, стадионы, дороги, отели по многим городам России, за сколько лет как раз для народа что то сделали, а не тупо разворовали и все равно ноют, где логика ? или ты думаешь, что если бы не было ЧМ тебе бы в сбер кассе деньги бы выдали ?

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      Рейтинг: +487

      ARTHUR19 > ivan-football-fan 9 часов назад

      ФИФА после каждого чемпионата мира так говорит. А что ей еще сказать, чемпионат в России был хорош конечно, но лучший был ЮАР.
      Через 3 года скажут, что лучший был в Катаре, еще через 4 года скажут что в США/Канаде/Мексике был величайший чемпионат и организация. Это политика дружок.

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