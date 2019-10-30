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  • The Insider: Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

The Insider: Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

30 октября 2019, 12:15
6

Издание The Insider опубликовало материал в разделе «Коррупция», посвященный выборам страны-хозяйки чемпионата мира-2018. По сведениям источника, Россия во время предвыборной кампании изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, участвовавших в голосовании.

Оргкомитет из России получал информацию, что, например, давление на Мишеля Платини можно было оказать посредством коммерческих партнеров УЕФА. Получить голос Франца Беккенбауэра предлагалось засчет финансового вознаграждения его советников. Подобные сведения были и на других выборщиков.

  • ФИФА признавала чемпионат мира-2018 лучшим в истории.
  • Турнир выиграла Франция.
  • Хозяева дошли до четвертьфинала.

Источник: The Insider

Российское интернет-издание, основанное в 2013 году. Регистрация как СМИ отсутствует. Аудитория в твиттере - более 40 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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FanatSerj
1572430879
Молодцы, удачно изучили.
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vmonomah17
1572430995
Да уже всем понятно, что выбор места проведения ЧЕ и ЧМ покупается.
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Stavropolets
1572441224
Как и все турниры
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