The Insider: Россия изучала методы воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

Издание The Insider опубликовало материал в разделе «Коррупция», посвященный выборам страны-хозяйки чемпионата мира-2018. По сведениям источника, Россия во время предвыборной кампании изучала методы воздействия на чиновников ФИФА, участвовавших в голосовании.

Оргкомитет из России получал информацию, что, например, давление на Мишеля Платини можно было оказать посредством коммерческих партнеров УЕФА. Получить голос Франца Беккенбауэра предлагалось засчет финансового вознаграждения его советников. Подобные сведения были и на других выборщиков.