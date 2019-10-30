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    Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне

    В матче 11 тура Примеры против «Вальядолида» форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль. Теперь у него 608 голов на клубном уровне в 695 встречах.

    Это на два мяча больше, чем у атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он провел 813 матчей и забил 606 голов.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • До «Ювентуса» Роналду выступал за мадридский «Реал».
    • «Золотых мячей» у Месси также больше, чем у Роналду.

    Источник: твиттер B/R Football

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    30.10.2019 12:40
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +558

      Schicko_008 4 часа назад

      А чо вы на статью накинулись? Там же просто цифры (в целом правильные). Нет же вывода, что мол поэтому Дзюба круче всех.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Нельзя сравнивать ПО ВЕСУ двух крокодилов, когда про одного известно, что он ЗЕЛЁНЫЙ, а про другого, что он - ДВУХМЕТРОВЫЙ....
      Как можно сравнвать эффективность двух снайперов простым подсчётом убитых, если один просидел 15 лет в одном и том же дзоте, на подступах к которому пристрелял всё пространство на глубину в километр по периметру до сантиметра, и в котором ему постоянная спецкоманда всё время готовила еду, стирала бельё и подносила патроны...А другого постоянно переводят с Африканского фронта на Восточный, из зимы в лето, из пустыни в лес?))))))))))))
      Вот у нас был такой игроу сборной - Саленко. СУПЕРТАЛАНТ, который не раскрылся и на 15 % своего потенциала из за козней советско-российской системы и коррупции.
      Он однажды на чемпионате мира забил...5 (ПЯТЬ!) ГОЛОВ В ОДНОМ ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ ЗА НАШУ СБОРНУЮ на чемпионате мира!. Этот рекорд до сих пор НИКАКОЙ МЕССИ НА ПОБИЛ "И РЯДОМ"!)))
      Так... у кого какой KPI? У кого...яйца круче?))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      DyadyaWel 5 часов назад

      Для большинства форвардов бывшего СНГ даже 50-60 голов за карьеру заоблачные цифры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +501

      playsh 5 часов назад

      Как футболисты Лео и Криш оба великолепны.
      А вот в жизни первый поскромнее,а второй хвальбишка,каких поискать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      Mr Abdullaev 8 часов назад

      Эксперты, зачем спорить, кто лучший, оба хороши бесспорно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +378

      LAY394 9 часов назад

      Рон круче играл в 3-х топ лигах, а месси в апл сдулся бы в 17 лет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3524

      dinar7777dinar > LAY394 8 часов назад

      Ну ну . За то он не бегает по клубам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > dinar7777dinar 5 часов назад

      Конечо не бегает...Ссыт выглянуть за пределы Камп Ноу в тёмные коридоры международного футбола!)))
      Рон тоже не "бегает"...Спокойно переходит)))) И НЕСЁТ С СОБОЮ СВЕТ!))))

      1
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      ...
      Рейтинг: -72

      BARCLAYS_APL > dinar7777dinar 4 часа назад

      Не бегает говоришь да просто твой сразу здохнет в АПЛ причем по всем категориям лучшем случии травму на всегда влепят и все нет Месси а Роналду секси видишь рифма

      0
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      ...
      Рейтинг: +397

      _MATRIX_ > LAY394 3 часа назад

      Не факт, что сдулся бы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Dosya85 > dinar7777dinar 2 часа назад

      Может просто ленивый? В барсе в обороне не отрабатывает. А в англии пахать надо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho 10 часов назад

      Результат Роналду 606/813=0,75 гол за матч. Результат Месси 608/695=0,87 гола за матч. У Месси значительно лучше чем у Роналду. Слава обоим.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Muboraksho 4 часа назад

      Мубаракша, Вы, уж если "по умному" берётесь за статистику и определение KPI, то...думайте головой, а не жопой!
      Нельзя сравнивать ПО ВЕСУ двух крокодилов, когда про одного известно, что он ЗЕЛЁНЫЙ, а про другого, что он - ДВУХМЕТРОВЫЙ....
      Как можно сравнвать эффективность двух снайперов простым подсчётом убитых, если один просидел 15 лет в одном и том дзоте, на подступах к которому пристрелял всё пространство на глубину в километр по периметру до сантиметра, и в котором ему постоянная спецкоманда всё время готовила еду, стирала бельё и подносила патроны...А другого постоянно переводят с Африканского фронта на Восточный, из зимы в лето, из пустыни в лес?))))))))))))
      Вот у нас был такой игроу сборной - Саленко. СУПЕРТАЛАНТ, который не раскрылся и на 15 % своего потенциала из за козней советско-российской системы и коррупции.
      Он однажды на чемпионате мира забил...5 (ПЯТЬ!) ГОЛОВ В ОДНОМ ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ ЗА НАШУ СБОРНУЮ на чемпионате мира!. Этот рекорд до сих пор НИКАКОЙ МЕССИ НА ПОБИЛ "И РЯДОМ"!)))
      Так... у кого какой KPI? У кого...яйца круче?))))))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1718

      I_R_O_N_M_A_N 11 часов назад

      Спойлер от бомбардира - Месси получит 6 ЗМ в этом году)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +747

      petr69 > I_R_O_N_M_A_N 10 часов назад

      Модрич в прошлом году получил, а чем Месси хуже.Запросто могут подарить.Блаттер любил такие подарки делать

      0
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      ...
      Рейтинг: +79

      Barçist > petr69 8 часов назад

      Вот только подарил Роналду.Вообще внаглую подарил,заставил переголосовать федерации.
      Блаттер:Что сказал вам Флорентино Перес?
      — То, что я вообще-то почетный член «Реала»...
      — Вы им остались после таких слов?
      — Да, меня даже повысили! Но Флорентино был очень зол. «Как ты можешь говорить подобное, когда сам являешься почетным членом «Реала»?» — спросил он меня. Я сказал, что это вопрос личного вкуса. Он пришел в ярость и сказал, что я немедленно должен пояснить свои слова. Вскоре «Золотой мяч» выиграл Криштиану." И не стесняется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      petr69 11 часов назад

      Испания есть Испания. Месси 695 игр -608 голов, Роналду 438игр -450 голов
      У Роналду покруче получается

      3
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      ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho > petr69 10 часов назад

      По круче не получается но обе великолепны.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      _MATRIX_ > petr69 3 часа назад

      Нет. 486 игр и 475 забито (соотношение г/и = 0.978). НО! Роналду в Реал пришел уже как состоявшийся игрок экстра-класса. Поэтому надо выбрать из карьеры Месси столько же сезонов, как у КР, когда он уже играл как состоявшийся игрок. Скажем, те же сезоны, что играл КР в Реале (2009-2010/2017-2018). И тогда у Месси соотношение г/и = 0.978, т.е. у Месси на 1 сотую выше, чем у РК. Короче - они практически равны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11086

      Garrincha58 11 часов назад

      Роналду играл в АПЛ и пусть попробует этот Месси там забивать, а сейчас в серии А там ещё сложней тем более в таком возрасте так что сравнивать нет смысла

      8
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      ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho > Garrincha58 10 часов назад

      Что правда то правда. Барса часто проигрывают командам из АПЛ...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +105

      Мост > Garrincha58 10 часов назад

      А Марадона сделал середняка чемпионом(наполи). Рон и Мес только за грандов играли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +126

      Sterh > Garrincha58 9 часов назад

      Бла-бла-бла...
      Опять началось.
      За всю свою карьеру Лионель Месси встречался с грандами из АПЛ 28 раз и забил в них 20 голов.
      В матчах с англичанами форвард "Барселоны" оформил три дубля, один хет-трик и один покер.
      Справедливости ради, надо отметить, что Месси начал играть против клубов из Англии еще 18-летним подростком, когда в команде главной ударной силой в атаке бала связка Это′О - Роналдиньо.
      Поэтому, в первых 8 матчах юный аргентинец не забивал. Зато потом в 20 встречах Месси наколотил в ворота английских топ-клубов 20 голов. В среднем получается один гол за игру.

      1
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      Рейтинг: +3524

      dinar7777dinar > Muboraksho 8 часов назад

      Мдааа ну часто 2 раза в Финалах лч мю и месси в обоих забивал . Били Асю жизни арсенал . Да и ливера вон нагнули 3:0 на камп ноу .

      2
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      Рейтинг: +153

      Dosya85 > dinar7777dinar 2 часа назад

      2й раз мю нагнули при этом отскочили от челси. Все видели как они ливер нагнули)))

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