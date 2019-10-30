Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне

А чо вы на статью накинулись? Там же просто цифры (в целом правильные). Нет же вывода, что мол поэтому Дзюба круче всех.
В матче 11 тура Примеры против «Вальядолида» форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль. Теперь у него 608 голов на клубном уровне в 695 встречах.
Это на два мяча больше, чем у атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он провел 813 матчей и забил 606 голов.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- До «Ювентуса» Роналду выступал за мадридский «Реал».
- «Золотых мячей» у Месси также больше, чем у Роналду.