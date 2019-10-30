Месси опередил Роналду по голам на клубном уровне

В матче 11 тура Примеры против «Вальядолида» форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль. Теперь у него 608 голов на клубном уровне в 695 встречах.

Это на два мяча больше, чем у атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он провел 813 матчей и забил 606 голов.