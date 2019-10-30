Кубок России. «Ахмат» забил пять голов «Лучу». Глушаков сделал дубль, выйдя на замену

В матче 1/8 финала Кубка России «Ахмат» дома разгромил владивостокский «Луч».
Полузащитник грозненцев Денис Глушаков сделал дубль. Экс-хавбек «Спартака» вышел на поле во втором тайме.
Кубок России. 1/8 финала.
Голы: 1:0 – Мбенг, 11; 2:0 – Анхель, 21 (пенальти); 2:1 – Саламатов, 54; 3:1 – Михаляк, 65; 4:1 – Глушаков, 67; 5:1 – Глушаков, 78.
«Ахмат»: Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Иванов (Глушаков, 56), Швец, Гащенков, Михаляк, Бериша (Митришев, 57), Харин, Мбенг.
«Луч»: Ребров, Ботака-Иобома, Степанец, Марущак, Абазов, Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 61), Кротов, Кутьин (Алиев, 46), Гордиенко (Катрич, 46).
Предупреждения: Ботака-Иобома (23), Саламатов (26), Швец (30), Пономаренко (45), Анхель (53), Абазов (59).
Источник: Бомбардир.ру