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    Кубок России. «Ахмат» забил пять голов «Лучу». Глушаков сделал дубль, выйдя на замену

    В матче 1/8 финала Кубка России «Ахмат» дома разгромил владивостокский «Луч».

    Полузащитник грозненцев Денис Глушаков сделал дубль. Экс-хавбек «Спартака» вышел на поле во втором тайме.

    Кубок России. 1/8 финала.

    «Ахмат» – «Луч» – 5:1 (2:0).

    Голы: 1:0 – Мбенг, 11; 2:0 – Анхель, 21 (пенальти); 2:1 – Саламатов, 54; 3:1 – Михаляк, 65; 4:1 – Глушаков, 67; 5:1 – Глушаков, 78.

    «Ахмат»: Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Иванов (Глушаков, 56), Швец, Гащенков, Михаляк, Бериша (Митришев, 57), Харин, Мбенг.

    «Луч»: Ребров, Ботака-Иобома, Степанец, Марущак, Абазов, Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 61), Кротов, Кутьин (Алиев, 46), Гордиенко (Катрич, 46).

    Предупреждения: Ботака-Иобома (23), Саламатов (26), Швец (30), Пономаренко (45), Анхель (53), Абазов (59).

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2019 19:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1095

      Bozigit 4 часа назад

      Поздравляю

      0
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      Рейтинг: +1297

      x-x-x-x-x 4 часа назад

      админы а что не убираете прошедший матч с Хабаровскоми не ставите грядущий?

      0
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      Рейтинг: +1109

      овертайм 6 часов назад

      если бы на выезде)

      0
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      Рейтинг: +10991

      Alimpasha 6 часов назад

      Ну наконец то,хоть кого то победили.

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