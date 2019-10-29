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    Хенрик Ларссон побывал в музее и на тренировке «Спартака»

    Шведский тренер Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, побывал в гостях у московского клуба.

    Ларссону провели экскурсию по музею «Спартака».

    «В интерактивном зале игроков мы показали ему фото– и видеоматериалы о Видиче, ну и, конечно, о его сыне Джордане. Понравилась Ларссону и Книга рекордов, где Ларссон, как бывший снайпер, особо отметил рекордные 160 голов, забитых за «Спартак» нашим легендарным форвардом Никитой Симоняном», – сообщает пресс-служба клуба.

    Отец форварда «Спартака» отметил, что уже был на «Открытие Арене». «Прошлым летом я присутствовал на спартаковском стадионе. Это было во время чемпионата мира-2018, где я наблюдал из вип-ложи за матчем Сербия – Бразилия. Стадион великолепен. Рад, что болельщики «Спартака» наконец-то обрели свой дом», – сказал Хенрик.

    Ларссон также посетил тренировку команды на тушинской базе.

    Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Источник: инстаграм «Спартака»

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    29.10.2019 18:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +361

      alarm 7 часов назад

      музей спартака - это паутина, банки трёхгорного в стеллажах и КОПАДЕЛЬСОЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8700

      Диктор 11 часов назад

      И этот с сыном - когда деньгами запахло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1544

      Томик 14 часов назад

      "Легендарный шведский футболист Хенрик Ларссон
      Победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании в составе «Барселоны», чемпион Англии в составе «МЮ», четырехкратный чемпион Шотландии в составе «Селтика», двукратный обладатель Кубка Нидерландов в составе «Фейеноорда», бронзовый призер чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции, один из лучших шведских игроков всех времен" - вот в инстаграмме точно написали. А то "шведский тренер" - аж глаз резануло.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3595

      Добрый Бобер 15 часов назад

      Западные СМИ про это не напишут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1860

      Челнинец 15 часов назад

      почаще пусть приезжает, чтоб его сын старался перед отцом и забивал голы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +346

      СвинкаСправедливости 16 часов назад

      Приятно посмотреть.

      3
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      Рейтинг: +18518

      VVM1964 > СвинкаСправедливости 11 часов назад

      Гораздо приятнее чем на фото Азмуна с Кокориным , не правда ли , но наверное - дело вкуса ))))

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