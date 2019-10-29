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Хенрик Ларссон побывал в музее и на тренировке «Спартака»

29 октября 2019, 18:10
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Шведский тренер Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, побывал в гостях у московского клуба.

Ларссону провели экскурсию по музею «Спартака».

«В интерактивном зале игроков мы показали ему фото– и видеоматериалы о Видиче, ну и, конечно, о его сыне Джордане. Понравилась Ларссону и Книга рекордов, где Ларссон, как бывший снайпер, особо отметил рекордные 160 голов, забитых за «Спартак» нашим легендарным форвардом Никитой Симоняном», – сообщает пресс-служба клуба.

Отец форварда «Спартака» отметил, что уже был на «Открытие Арене». «Прошлым летом я присутствовал на спартаковском стадионе. Это было во время чемпионата мира-2018, где я наблюдал из вип-ложи за матчем Сербия – Бразилия. Стадион великолепен. Рад, что болельщики «Спартака» наконец-то обрели свой дом», – сказал Хенрик.

Ларссон также посетил тренировку команды на тушинской базе.

Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

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Публикация от text (@fcsm_official)

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Хенрик Ларссон Джордан
Комментарии (7)
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СвинкаСправедливости
1572361948
Приятно посмотреть.
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Челнинец
1572363482
почаще пусть приезжает, чтоб его сын старался перед отцом и забивал голы!
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Добрый Бобер
1572364542
Западные СМИ про это не напишут.
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Томик
1572369219
"Легендарный шведский футболист Хенрик Ларссон Победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании в составе «Барселоны», чемпион Англии в составе «МЮ», четырехкратный чемпион Шотландии в составе «Селтика», двукратный обладатель Кубка Нидерландов в составе «Фейеноорда», бронзовый призер чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции, один из лучших шведских игроков всех времен" - вот в инстаграмме точно написали. А то "шведский тренер" - аж глаз резануло.
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Диктор
1572377286
И этот с сыном - когда деньгами запахло.
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