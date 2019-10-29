Хенрик Ларссон побывал в музее и на тренировке «Спартака»

Шведский тренер Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, побывал в гостях у московского клуба.

Ларссону провели экскурсию по музею «Спартака».

«В интерактивном зале игроков мы показали ему фото– и видеоматериалы о Видиче, ну и, конечно, о его сыне Джордане. Понравилась Ларссону и Книга рекордов, где Ларссон, как бывший снайпер, особо отметил рекордные 160 голов, забитых за «Спартак» нашим легендарным форвардом Никитой Симоняном», – сообщает пресс-служба клуба.

Отец форварда «Спартака» отметил, что уже был на «Открытие Арене». «Прошлым летом я присутствовал на спартаковском стадионе. Это было во время чемпионата мира-2018, где я наблюдал из вип-ложи за матчем Сербия – Бразилия. Стадион великолепен. Рад, что болельщики «Спартака» наконец-то обрели свой дом», – сказал Хенрик.

Ларссон также посетил тренировку команды на тушинской базе.

Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем