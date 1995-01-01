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    Игнатьев – об интересе «Зенита»: «Официально ничего такого не слышал»

    Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», а также рассказал, как повлияла на него ситуация с продлением контракта, из-за которой он на какое-то время оказался в дубле.

    – Летом тебя мог купить «Зенит», у тебя сумма отступных – 20 миллионов евро.

    – Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре».

    – Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против и это хорошие деньги, ты бы перешел?

    – Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же, я бы оставался в команде как можно дольше.

    – История с контрактом повлияла на тебя, на твой спад и травмы?

    – Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело.

    • Игнатьев – воспитанник академии южан.
    • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел девять матчей и забил три гола.

    Иван Игнатьев: «В академии «Краснодара» один парень не захотел мыть посуду. В голову полетели тазики»

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 07:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Играл в К2 подавал большие надежды. Познакомилсч с Агузаровым и Тарабукки потеряли мы все надежды.

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      Рейтинг: +1884

      ухоженный крокодил 3 часа назад

      Я о таком даже и не слышал.

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      Рейтинг: +11073

      Garrincha58 5 часов назад

      Игнатьев это тот же Чалов

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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 6 часов назад

      Пока 1 лям его стоимость и то многовато.

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      Рейтинг: +10

      Kruglov2412 > paracetamol 3 часа назад

      Учитывая то что всякие неймары стоят под 300 лямов почему бы и нет

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