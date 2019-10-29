Игнатьев – об интересе «Зенита»: «Официально ничего такого не слышал»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», а также рассказал, как повлияла на него ситуация с продлением контракта, из-за которой он на какое-то время оказался в дубле.
– Летом тебя мог купить «Зенит», у тебя сумма отступных – 20 миллионов евро.
– Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре».
– Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против и это хорошие деньги, ты бы перешел?
– Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же, я бы оставался в команде как можно дольше.
– История с контрактом повлияла на тебя, на твой спад и травмы?
– Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело.
- Игнатьев – воспитанник академии южан.
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел девять матчей и забил три гола.
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