Игнатьев – об интересе «Зенита»: «Официально ничего такого не слышал»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», а также рассказал, как повлияла на него ситуация с продлением контракта, из-за которой он на какое-то время оказался в дубле.

– Летом тебя мог купить «Зенит», у тебя сумма отступных – 20 миллионов евро.

– Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре».

– Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против и это хорошие деньги, ты бы перешел?

– Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же, я бы оставался в команде как можно дольше.

– История с контрактом повлияла на тебя, на твой спад и травмы?

– Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело.

Игнатьев – воспитанник академии южан.

В текущем сезоне РПЛ нападающий провел девять матчей и забил три гола.

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