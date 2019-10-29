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  • Игнатьев – об интересе «Зенита»: «Официально ничего такого не слышал»

Игнатьев – об интересе «Зенита»: «Официально ничего такого не слышал»

29 октября 2019, 07:36
5

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в интервью YouTube-каналу «КраСава» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», а также рассказал, как повлияла на него ситуация с продлением контракта, из-за которой он на какое-то время оказался в дубле.

– Летом тебя мог купить «Зенит», у тебя сумма отступных – 20 миллионов евро.

– Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре».

– Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против и это хорошие деньги, ты бы перешел?

– Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же, я бы оставался в команде как можно дольше.

– История с контрактом повлияла на тебя, на твой спад и травмы?

– Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело.

  • Игнатьев – воспитанник академии южан.
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел девять матчей и забил три гола.

Иван Игнатьев: «В академии «Краснодара» один парень не захотел мыть посуду. В голову полетели тазики»

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (5)
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paracetamol
1572325633
Пока 1 лям его стоимость и то многовато.
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Garrincha58
1572329861
Игнатьев это тот же Чалов
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Кузьмич на трибуне
1572341546
Играл в К2 подавал большие надежды. Познакомилсч с Агузаровым и Тарабукки потеряли мы все надежды.
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zigbert
1572358521
Сейчас он что то не заметен в Краснодаре.
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