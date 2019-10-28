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  • Иван Игнатьев: «В академии «Краснодара» один парень не захотел мыть посуду. В голову полетели тазики»

Иван Игнатьев: «В академии «Краснодара» один парень не захотел мыть посуду. В голову полетели тазики»

28 октября 2019, 23:34

По словам форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева, некоторое время назад в академии клуба игроки сами мыли посуду. Было составлено расписание, и один из футболистов решил им пренебречь.

— Ты застал академию «Краснодара» в самом начале. Что было тогда, чего нельзя представить сейчас?

— Жили в коттеджах, после приема пищи сами мыли посуду. Как-то по расписанию один парень не захотел мыть посуду, и полетели тазики в голову. Ему было положено по расписанию занятия мытьем посуды, а он решил, что ему этого делать не надо. Зарубились. Он не заиграл, пропал. По ходу, моет сейчас где-то посуду реально.

  • Игнатьев – воспитанник академии южан, уроженец Ачинска (Красноярский край).
  • В текущем сезоне РПЛ форвард провел девять матчей, забил три гола.
  • «Краснодар» в таблице идет на четвертом месте.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Краснодар Игнатьев Иван
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