Иван Игнатьев: «В академии «Краснодара» один парень не захотел мыть посуду. В голову полетели тазики»

По словам форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева, некоторое время назад в академии клуба игроки сами мыли посуду. Было составлено расписание, и один из футболистов решил им пренебречь.

— Ты застал академию «Краснодара» в самом начале. Что было тогда, чего нельзя представить сейчас?

— Жили в коттеджах, после приема пищи сами мыли посуду. Как-то по расписанию один парень не захотел мыть посуду, и полетели тазики в голову. Ему было положено по расписанию занятия мытьем посуды, а он решил, что ему этого делать не надо. Зарубились. Он не заиграл, пропал. По ходу, моет сейчас где-то посуду реально.