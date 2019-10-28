Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Иван Игнатьев: «В академии «Краснодара» один парень не захотел мыть посуду. В голову полетели тазики»

    По словам форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева, некоторое время назад в академии клуба игроки сами мыли посуду. Было составлено расписание, и один из футболистов решил им пренебречь.

    — Ты застал академию «Краснодара» в самом начале. Что было тогда, чего нельзя представить сейчас?

    — Жили в коттеджах, после приема пищи сами мыли посуду. Как-то по расписанию один парень не захотел мыть посуду, и полетели тазики в голову. Ему было положено по расписанию занятия мытьем посуды, а он решил, что ему этого делать не надо. Зарубились. Он не заиграл, пропал. По ходу, моет сейчас где-то посуду реально.

    • Игнатьев – воспитанник академии южан, уроженец Ачинска (Красноярский край).
    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел девять матчей, забил три гола.
    • «Краснодар» в таблице идет на четвертом месте.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2019 23:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1500

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Вот для чего вы это выкладываете ?
      Журналюги , вы дома после еды посуду не моете ???
      13-15 летний пацан после еды моет посуду , что в этом такого ???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74290
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru