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  • Уткин: «Сначала все выиграю с «Краснодаром», а потом буду думать»

Уткин: «Сначала все выиграю с «Краснодаром», а потом буду думать»

28 октября 2019, 23:12
3

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин намерен выиграть трофеи с «Краснодаром». Пока южане в своей истории ни взяли ни одного турнира.

— В 2016-м ты попал в 60 самых талантливых молодых игроков в мире. Было хоть раз по тебе предложение из Европы?

— Клуб ни разу не говорил, никакие посторонние люди не говорили, что меня хотят забрать. Я сначала с «Краснодаром» все выиграю, а потом буду думать.

  • Уткин – воспитанник «Краснодара».
  • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел девять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
  • «Краснодар» в таблице идет на четвертом месте.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уткин Даниил
Комментарии (3)
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Томик
1572297951
Понаговорят, потом их тыкают в это за шиворот. Вот кто тянет за язык?
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Давид59
1572326985
Всё это как?
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Кузьмич на трибуне
1572341276
Молодец Данила. Не смотри в сторону красивой жизни, машин, роскоши и ночных баров. Там похоронены тысячи разбитых судеб. Не спеши переходить в ЕвроТоп клубы. Помоги сделать свой клуб ЕвроТоп.
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