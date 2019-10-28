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    Уткин: «Сначала все выиграю с «Краснодаром», а потом буду думать»

    Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин намерен выиграть трофеи с «Краснодаром». Пока южане в своей истории ни взяли ни одного турнира.

    — В 2016-м ты попал в 60 самых талантливых молодых игроков в мире. Было хоть раз по тебе предложение из Европы?

    — Клуб ни разу не говорил, никакие посторонние люди не говорили, что меня хотят забрать. Я сначала с «Краснодаром» все выиграю, а потом буду думать.

    • Уткин – воспитанник «Краснодара».
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел девять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Краснодар» в таблице идет на четвертом месте.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    28.10.2019 23:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Молодец Данила. Не смотри в сторону красивой жизни, машин, роскоши и ночных баров. Там похоронены тысячи разбитых судеб. Не спеши переходить в ЕвроТоп клубы. Помоги сделать свой клуб ЕвроТоп.

      0
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      Рейтинг: +11180

      sssrspartak 5 часов назад

      блин!я думал вася уткин тренером краснодара стал!думал,ну все не повезло ребяткам!!!

      1
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      Рейтинг: +500

      Давид59 6 часов назад

      Всё это как?

      0
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      Рейтинг: +1533

      Томик 14 часов назад

      Понаговорят, потом их тыкают в это за шиворот. Вот кто тянет за язык?

      0
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