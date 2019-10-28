Уткин: «Сначала все выиграю с «Краснодаром», а потом буду думать»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин намерен выиграть трофеи с «Краснодаром». Пока южане в своей истории ни взяли ни одного турнира.

— В 2016-м ты попал в 60 самых талантливых молодых игроков в мире. Было хоть раз по тебе предложение из Европы?

— Клуб ни разу не говорил, никакие посторонние люди не говорили, что меня хотят забрать. Я сначала с «Краснодаром» все выиграю, а потом буду думать.