Игроки «Арсенала» поддержали Джаку у него дома после матча с «Кристал Пэлас». Швейцарца освистали фанаты

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

В связи с этим три игрока «Арсенала», как пишет The Athletic, посетили швейцарца дома и поддержали. Партнеры посчитали, что должны были быть рядом с Джакой.