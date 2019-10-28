Игроки «Арсенала» поддержали Джаку у него дома после матча с «Кристал Пэлас». Швейцарца освистали фанаты

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
В связи с этим три игрока «Арсенала», как пишет The Athletic, посетили швейцарца дома и поддержали. Партнеры посчитали, что должны были быть рядом с Джакой.
- «Арсенал» в матче с «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0 к девятой минуте, но не сумел удержать преимущество.
- В текущем розыгрыше АПЛ Джака принял участие в восьми матчах и не отметился забитыми мячами.
- «Арсенал» в таблице идет на пятом месте.
Источник: The Athletic
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