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  • Игроки «Арсенала» поддержали Джаку у него дома после матча с «Кристал Пэлас». Швейцарца освистали фанаты

Игроки «Арсенала» поддержали Джаку у него дома после матча с «Кристал Пэлас». Швейцарца освистали фанаты

28 октября 2019, 20:43

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

В связи с этим три игрока «Арсенала», как пишет The Athletic, посетили швейцарца дома и поддержали. Партнеры посчитали, что должны были быть рядом с Джакой.

  • «Арсенал» в матче с «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0 к девятой минуте, но не сумел удержать преимущество.
  • В текущем розыгрыше АПЛ Джака принял участие в восьми матчах и не отметился забитыми мячами.
  • «Арсенал» в таблице идет на пятом месте.

Источник: The Athletic

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Англия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Арсенал Кристал Пэлас Джака Гранит
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