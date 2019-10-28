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  • Уткин: «Не обольщайтесь насчет Тедеско, ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива»

Уткин: «Не обольщайтесь насчет Тедеско, ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива»

28 октября 2019, 01:23
32

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал результат встречи «Локомотив»«Спартак» (0:3).

«Спартак» может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что «Спартак» победил «Локомотив» 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому что успели уволить Кононова. Ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива» 3:0.

Победа «Спартака» сама по себе не очень значима, хотя я бы и выделил игру Бакаева. Я отказываюсь обсуждать действия Тедеско в целом — до зимнего перерыва это бессмысленный разговор.

Как я уже сказал, главный успех в том, что успели сменить тренера. Случись такое при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять, пришлось бы давать новые интервью, новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги — погладить пиджак, что-то еще в этом роде. Не обольщайтесь насчет Тедеско, это просто преждевременно. Он всего лишь делает вещи, которые в достаточной степени очевидны», – сказал Уткин.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Спартак Локомотив Кононов Олег Уткин Василий
Комментарии (32)
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Nesterenko
1572217262
Победа Спартака сугубо на эмоциях не более. Пусть болельщики красно-белых не обижаются, но Спартак мне в этой игре был противен. 1. Тедеско весь матч что то кричал игрокам. Что? Его разве кто то понимает? Это просто популизм, якобы он команду тянет вперёд на немецком языке. 2. Когда забивали гол, то радовались так, что выиграли ЛЧ. На это просто смешно смотреть. Вы находитесь в болоте, чему вам радоваться то?? 3. Мерзкие поступки игроков. Джикия валялся пол матча при отсутствии на нем фола. Самому то не позорно так себя вести? Вывод прост: в очередной раз Спартак после смены тренера на эмоциях бежит вперёд. Но эмоции это временно, а теми идиотскими перестановками Тедеско (перенос тренировок из Тарасовки, перенос скамеек на стадионе) результата в футболе не добьешься. Это просто смешные понты
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erma
1572232306
Локо хорошая команда, но она проиграла по делу - вот и вся правда.
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erma
1572232425
Даже Васина команда может выиграть у Локо, но скромность не позволяет.
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RotBerg
1572233744
Воспрял спартаковский Пух ))
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Диктор
1572236492
А что у жиртреста кто то спрашивал?
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vka1970
1572237513
Обольщаться наверное действительно преждевременно, но вот заметил как изменилась игра клуба.При Пиджаке было какое то унылое броуновское движение где ни кто ни за кого не отвечал.Сейчас же видна какая то структура в которой каждый игрок знает своё место. Ошибок , особенно в передачах, вполне хватает, но это как раз и показывает, что игроки пытаются выполнить тренерскую установку, но далеко не всё получается. Локо нанёс в сторону ворот Спартака сумасшедшее количество ударов, но их подавляющее значение было заблокировано.Когда такое было, не помню.При Массимо наверное.Он тоже первым делом старался плясать от обороны.Понравилось выход из обороны в атаку, когда фланги буквально продавливали позиции Локо на поле.Прессинг начинался не на своей половине поля, а сразу после потери мяча и не важно где его потеряли.Ну и единственно, что не изменилось, так это игра Максименко. Браво кипер.Так что Вася и прав и не прав одновременно.Петь дифирамбы действительно рано, но и не заметить изменений в структуре игры команды, невозможно. Кононов благополучно втоптал в грязь 2 состава команды, а Теду теперь это дерьмо разгребать.
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Старикан
1572241491
Даже комментировать этого муд.ка не хочется...
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mihail200606
1572242134
Ну в том, что преждевременно он прав.. Одна игра только, а столько разговоров..
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kolyma999
1572247047
Василий,мог и выиграть это разные вещи.Ты тоже МОГ стать журналистом,а получилось то что есть.
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TOL47
1572252330
Уткин популярен, чуток выдавил слов и коментов тема набирает.
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