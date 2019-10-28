Уткин: «Не обольщайтесь насчет Тедеско, ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал результат встречи «Локомотив» – «Спартак» (0:3).

«Спартак» может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что «Спартак» победил «Локомотив» 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому что успели уволить Кононова. Ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива» 3:0.

Победа «Спартака» сама по себе не очень значима, хотя я бы и выделил игру Бакаева. Я отказываюсь обсуждать действия Тедеско в целом — до зимнего перерыва это бессмысленный разговор.

Как я уже сказал, главный успех в том, что успели сменить тренера. Случись такое при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять, пришлось бы давать новые интервью, новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги — погладить пиджак, что-то еще в этом роде. Не обольщайтесь насчет Тедеско, это просто преждевременно. Он всего лишь делает вещи, которые в достаточной степени очевидны», – сказал Уткин.