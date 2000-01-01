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    Уткин: «Не обольщайтесь насчет Тедеско, ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал результат встречи «Локомотив»«Спартак» (0:3).

    «Спартак» может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что «Спартак» победил «Локомотив» 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому что успели уволить Кононова. Ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива» 3:0.

    Победа «Спартака» сама по себе не очень значима, хотя я бы и выделил игру Бакаева. Я отказываюсь обсуждать действия Тедеско в целом — до зимнего перерыва это бессмысленный разговор.

    Как я уже сказал, главный успех в том, что успели сменить тренера. Случись такое при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять, пришлось бы давать новые интервью, новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги — погладить пиджак, что-то еще в этом роде. Не обольщайтесь насчет Тедеско, это просто преждевременно. Он всего лишь делает вещи, которые в достаточной степени очевидны», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3400

      TOL47 3 часа назад

      Уткин популярен, чуток выдавил слов и коментов тема набирает.

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      Рейтинг: +279

      Серж 69 4 часа назад

      Как Уткин не равнодушен к Спартаку!И это понятно,с чего бы ему писать про Ладу из Тольятти,например,или там про Луч из Владивостока.Там же мало интересно,аудитория не та,малочисленная,зато здесь раздолье полное.С такой бы фамилией в бульварной газетёнке обретаться,но вот занесло его в околофутбольную среду.Мы и так всё понимаем,что по первому матчу не нужно делать далеко идущих выводов ,но победа есть победа,очень нужная и важная,мы рады,а там уж посмотрим,главное,первый шаг сделан.И уж,конечно,если бы Спартак проиграл,то Вася славно бы посмаковал этот факт.Но нет уж,обломись!

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      Рейтинг: +3157

      momwig_ 4 часа назад

      Ровно также, как выиграть - не то же самое, что мочь выиграть, объявлять какие-то вещи, сделанные кем-то очевидными и сделать их - тоже вещи очень разные. Пусть Тедеско и дальше делает "очевидные" вещи так же спокойно и правильно, а аналитики пусть рассказывают, как они были очевидны. Тогда это завершится "всем очевидным уже давно" ещё одним (лучше - парой-тройкой) чемпионством Спартака. Не в этом сезоне, но тут можно и подождать.

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      Рейтинг: +51

      PahaSpartak 4 часа назад

      Как же он утомил , может не надо ему столько внимания?

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      Рейтинг: +467

      kolyma999 4 часа назад

      Василий,мог и выиграть это разные вещи.Ты тоже МОГ стать журналистом,а получилось то что есть.

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      Рейтинг: +1038

      rash1959 5 часов назад

      Вася, вот сейчас самое время тебе просто помолчать и посмотреть что есть, что будет.

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      Рейтинг: +3645

      nik55 5 часов назад

      тупой вася----только ты можешь судить по одной игре----все понимают что команда только строится и результаты будут позже видны

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      Рейтинг: +2007

      Ruryu 6 часов назад

      Да.обсуждать тренера рано. Думаю по итогам зимних сборов и первых "весенних" игр,что-то появится для обсуждения. Соглашусь с жиробасом в том,что при Кононове,случись эта победа,руководство клуба могло увеличить квоту доверия. А в остальном,нас с победой,"паровозикам" не вешать нос и верить в лучшее. И уважайте друг друга!

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      Рейтинг: +6036

      mihail200606 6 часов назад

      Ну в том, что преждевременно он прав.. Одна игра только, а столько разговоров..

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      Рейтинг: +5308

      Старикан 6 часов назад

      Даже комментировать этого муд.ка не хочется...

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