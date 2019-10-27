Аршавин: «Спартак» выжал максимум из того, что имел. Я бы пока не стал петь дифирамбы Тедеско»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги встречи 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (0:3).

«Неожиданный результат. По счету — вообще разгром. «Локомотив» выглядел не так свежо и подустал во второй части игры, постоянно чего-то не хватало. «Спартак» в своих эпизодах выжал максимум из того, что имел. Так что я не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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