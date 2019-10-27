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  • Аршавин: «Спартак» выжал максимум из того, что имел. Я бы пока не стал петь дифирамбы Тедеско»

Аршавин: «Спартак» выжал максимум из того, что имел. Я бы пока не стал петь дифирамбы Тедеско»

27 октября 2019, 22:20
15

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги встречи 14-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:3).

«Неожиданный результат. По счету — вообще разгром. «Локомотив» выглядел не так свежо и подустал во второй части игры, постоянно чего-то не хватало. «Спартак» в своих эпизодах выжал максимум из того, что имел. Так что я не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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paracetamol
1572204138
Шава прав. На радостях Туле могут влететь.
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чепушило
1572205134
Согласен, одну игру выиграли и давай Локо оплевывать, Спартак не команда, по их высказывание глушак ещё в команде
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Серж 69
1572205503
Ну да,по одной игре ещё рано судить,тут уж без вопросов,поживём-увидим,но сегодня у Спартака многое получалось просто здорово-это факт,и для меня он приятен весьма.
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Павелий
1572205869
В футболе в каждом матче выигрывает тот, кто выжимает максимум из своих возможностей, из своих моментов. Так что просто надо порадоваться за Спартак!
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Диктор
1572206034
А тебя кто спрашивал вообще?
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Давид59
1572206340
Ха-ха! После этих слов Аршавина мне вспомнился ЦСКА против Ференцвароша. Столько создать и ничего не забить! Что лучше - хорошо играть и не забивать или выжимать максимум из полумоментов?
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JTherry
1572206617
задача тренера - выжать из игроков и игры по максимуму... дифирамбы будем петь по окончании сезона 19/20... Тедеско будет давать результат, а мы будем восхищаться игрой команды
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paracetamol
1572212122
Ростов вас на Кубок макнет рожей в парашу.
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Санёк 17
1572237261
Щас живут сегодняшним днём,а завтра постараемся,так что аншлаг не кто не отменял.....
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Cules2013
1572242692
дифирамбы - нет, но радоваться можно и нужно, ибо когда, если даже не в такие моменты?)
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