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    Аршавин: «Спартак» выжал максимум из того, что имел. Я бы пока не стал петь дифирамбы Тедеско»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги встречи 14-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:3).

    «Неожиданный результат. По счету — вообще разгром. «Локомотив» выглядел не так свежо и подустал во второй части игры, постоянно чего-то не хватало. «Спартак» в своих эпизодах выжал максимум из того, что имел. Так что я не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 22:20
    Комментарии17
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      Рейтинг: +27

      SLADE2019 2 часа назад

      В принципе никто и не поет! А по максимуму можно было мячей пять забить.

      0
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 6 часов назад

      дифирамбы - нет, но радоваться можно и нужно, ибо когда, если даже не в такие моменты?)

      1
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      Рейтинг: +587

      Санёк 17 7 часов назад

      Щас живут сегодняшним днём,а завтра постараемся,так что аншлаг не кто не отменял.....

      1
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      Рейтинг: +175

      kliker 14 часов назад

      "я не стал бы пока петь дифирамбы"
      Шаве:
      Не пой, погрусти пока...
      А мы будем петь, радоваться и веселиться!!!

      1
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов вас на Кубок макнет рожей в парашу.

      -5
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      Рейтинг: +44

      UB41 > paracetamol 9 часов назад

      после матча Зенит- Ростов 6 : 1 ничего не перепутал?

      3
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      Рейтинг: +9328

      vka1970 14 часов назад

      Сегодня залетело почти всё, что могло залететь.И слава богу.Тедеско это не пиджак и кучка зажравшихся ветеранов. Тедеско в первую очередь тренер и ему плевать на наши скрепы и традиции, так что готовтесь.
      Тед ещё не раз удивит.Федун наконец то понял, что тренер это далеко не 10 %: (процентов)И слова далеко не значат того, что предъявляет реальность.

      0
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      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan 15 часов назад

      Бесспорно)))
      Понятно, что задача каждой команды - выжать максимум из всех своих моментов...ЧТО СПАРТАК И СДЕЛАЛ!
      Но...давайте честно: Спартак ТАК не будет играть в каждой игре... НЕ сможет! Практически 100% моментов использовали!))))+
      Если вдруг именно с этой игры этот Спартак начнёт ТАК играть постоянно...то я первый их поздравлю с чемпионством за несколько туров до конца!))))
      А пока...результат "не по игре")))
      Как говорится: "влетело всё, что летело")))

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      Рейтинг: +2590

      JTherry 16 часов назад

      задача тренера - выжать из игроков и игры по максимуму... дифирамбы будем петь по окончании сезона 19/20... Тедеско будет давать результат, а мы будем восхищаться игрой команды

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      Рейтинг: +476

      Давид59 16 часов назад

      Ха-ха! После этих слов Аршавина мне вспомнился ЦСКА против Ференцвароша. Столько создать и ничего не забить! Что лучше - хорошо играть и не забивать или выжимать максимум из полумоментов?

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      Рейтинг: +8691

      Диктор 16 часов назад

      А тебя кто спрашивал вообще?

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