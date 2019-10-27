Джикия: «Нам нравятся задумки Тедеско. Футболисты кайфуют от игры»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско.

«Что изменилось после Кононова? После перемен всегда бывает так, что тренер приносит свое. Тем более новый тренер, иностранец. Как вы могли заметить, мы сегодня играли новой схемой.

Я играл в три защитника. Мне было это не впервой. Правда, ушло несколько минут на адаптацию. Команда сыграла хорошо. Да, были ошибки, но мы будем работать. Задумки нового тренера нам нравятся. Футболисты кайфуют от игры», – сказал Джикия.