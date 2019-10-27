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  • Джикия: «Нам нравятся задумки Тедеско. Футболисты кайфуют от игры»

Джикия: «Нам нравятся задумки Тедеско. Футболисты кайфуют от игры»

27 октября 2019, 21:44
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско.

«Что изменилось после Кононова? После перемен всегда бывает так, что тренер приносит свое. Тем более новый тренер, иностранец. Как вы могли заметить, мы сегодня играли новой схемой.

Я играл в три защитника. Мне было это не впервой. Правда, ушло несколько минут на адаптацию. Команда сыграла хорошо. Да, были ошибки, но мы будем работать. Задумки нового тренера нам нравятся. Футболисты кайфуют от игры», – сказал Джикия.

  • «Спартак» одержал первую победу при Тедеско в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
  • При Кононове, ушедшему в отставку в конце сентября, «Спартак» встречался с «Локомотивом» два раза и оба раза обыгрывал команду Юрия Семина – 2:1 и 4:0.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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Серж 69
1572205761
Это хорошо,конечно,но футбол состоит не только из схем и задумок.Надеюсь,не станете его клясть после того,например,когда он решит существенно повысить вашу физическую готовность.Тедеско,наверняка,это может,а вот вы будете ли готовы пахать,и пахать очень усердно?
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Диктор
1572205952
Дай то Бог чтобы запал не прошел бы.
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DOCTOR PENALTY
1572207968
И тут Остапа понесло...
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O-Z
1572208485
Кайфовал ты лежав пол второго тайма на газоне. Клоун.
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VVM1964
1572211533
Эйфорию отбросить и доказывать игрой !!!
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paracetamol
1572212168
У вас от кайфа до ненависти месяц проходит.
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serppion
1572224317
Болелы должны кайфовать от вашей игры, кальянщики!
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Nerlinger
1572236132
Надолго ли кайфовать соббрались? На одну случайную победу?
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Muboraksho
1572250712
Ну и хорошо что нравится. Главное не забыт Вам, что у других тренеров тоже имеются задумки против вас. А пока хорошо. 3 очка отобрать у Локо это достижение
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kazak161
1572256583
Результат будет когда сотрудники с удовольствием ходят на работу, думаю в Спартаке все наладится!
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