Джикия: «Нам нравятся задумки Тедеско. Футболисты кайфуют от игры»

Результат будет когда сотрудники с удовольствием ходят на работу, думаю в Спартаке все наладится!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско.
«Что изменилось после Кононова? После перемен всегда бывает так, что тренер приносит свое. Тем более новый тренер, иностранец. Как вы могли заметить, мы сегодня играли новой схемой.
Я играл в три защитника. Мне было это не впервой. Правда, ушло несколько минут на адаптацию. Команда сыграла хорошо. Да, были ошибки, но мы будем работать. Задумки нового тренера нам нравятся. Футболисты кайфуют от игры», – сказал Джикия.
- «Спартак» одержал первую победу при Тедеско в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
- При Кононове, ушедшему в отставку в конце сентября, «Спартак» встречался с «Локомотивом» два раза и оба раза обыгрывал команду Юрия Семина – 2:1 и 4:0.