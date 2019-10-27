Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Джикия: «Нам нравятся задумки Тедеско. Футболисты кайфуют от игры»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско.

    «Что изменилось после Кононова? После перемен всегда бывает так, что тренер приносит свое. Тем более новый тренер, иностранец. Как вы могли заметить, мы сегодня играли новой схемой.

    Я играл в три защитника. Мне было это не впервой. Правда, ушло несколько минут на адаптацию. Команда сыграла хорошо. Да, были ошибки, но мы будем работать. Задумки нового тренера нам нравятся. Футболисты кайфуют от игры», – сказал Джикия.

    • «Спартак» одержал первую победу при Тедеско в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
    • При Кононове, ушедшему в отставку в конце сентября, «Спартак» встречался с «Локомотивом» два раза и оба раза обыгрывал команду Юрия Семина – 2:1 и 4:0.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 21:44
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +528

      kazak161 2 часа назад

      Результат будет когда сотрудники с удовольствием ходят на работу, думаю в Спартаке все наладится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +838

      Muboraksho 3 часа назад

      Ну и хорошо что нравится. Главное не забыт Вам, что у других тренеров тоже имеются задумки против вас. А пока хорошо. 3 очка отобрать у Локо это достижение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1885

      Nerlinger 7 часов назад

      Надолго ли кайфовать соббрались? На одну случайную победу?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      19831170 > Nerlinger 7 часов назад

      Да нам брат тут ехидничать не стоит, сами сейчас не тянем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      22 raza chemp > Nerlinger 1 час назад

      Ага, случайную. Давно вы обосрались в игре против нас? Или ты уже забыл как вас отоварили? А может ты от лудагорца вспомнишь 5 к голов и ссаному ференцварошу пространный матч? Сидел бы ты в своей конюшне и не бил бы копытом , тем более после просера динаме

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2824

      serppion 11 часов назад

      Болелы должны кайфовать от вашей игры, кальянщики!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      У вас от кайфа до ненависти месяц проходит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18490

      VVM1964 14 часов назад

      Эйфорию отбросить и доказывать игрой !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan 15 часов назад

      Какие "задумки"???!!!)))
      Кончай нести пургу!
      ЛЮБОЙ ТРЕНЕР МЕЧТАЕТ, ЧТОБЫ У ВАС БЫЛА ТАКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ!
      Кононов что, приказывал через два раза на третий в ворота попадать?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      O-Z 15 часов назад

      Кайфовал ты лежав пол второго тайма на газоне. Клоун.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan > O-Z 15 часов назад

      точно)+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      И тут Остапа понесло...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Хведя > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      4 ноября с "Арсеналом" увидим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8691

      Диктор 16 часов назад

      Дай то Бог чтобы запал не прошел бы.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru