Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на стиль игры «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Спартаку» нужно работать над владением мячом. Сегодня у нас с этим были проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания.

Сегодня мы делали слишком много касаний, теряя мяч. Нужно работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак.

Шюррле ничем не отметился? Это последствия болезни, он не тренировался достаточно продолжительный срок. За это время теряешь игровой ритм. Мне понравилось, как он тренировался на этой неделе.

В первом тайме он проделал большой объем работы. Нужно было прессинговать защитников. У нас есть хорошая скамейка, есть кого выпустить на замену, что сегодня и сделал во втором тайме», – подытожил Тедеско.