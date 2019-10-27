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  • Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на стиль игры «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на стиль игры «Барселоны» и «Манчестер Сити»

27 октября 2019, 20:24
26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Спартаку» нужно работать над владением мячом. Сегодня у нас с этим были проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания.

Сегодня мы делали слишком много касаний, теряя мяч. Нужно работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак.

Шюррле ничем не отметился? Это последствия болезни, он не тренировался достаточно продолжительный срок. За это время теряешь игровой ритм. Мне понравилось, как он тренировался на этой неделе.

В первом тайме он проделал большой объем работы. Нужно было прессинговать защитников. У нас есть хорошая скамейка, есть кого выпустить на замену, что сегодня и сделал во втором тайме», – подытожил Тедеско.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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Диктор
1572197236
Так держать .
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Eds
1572197423
Владение мячом и прием мяча - болезнь РПЛ... Посмотрите, как легко все теряют мяч... Есть ли у Спартака такие игроки, которые готовы расти дальше, а не вариться, играя в прошлую игру?
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oyabun
1572197488
Мне нравится что Тедеско предельно корректен в своих комментариях. Не ноет при плохой игре и не перехваливает в случае победы. Напоминает этим Карреру. ) А по сути игры - действительно, брака в передачах пока много, отсюда и меньший процент владения мячом, Локо в этом компоненте смотрелись намного лучше. Ну лиха беда начало. Тедеско только начал работать - всё еще будет.
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Полная Канистра
1572197665
не против но на данный момент это не реально просто играйте в свой расчётливый умный футбол без разгильдяйства и безволии чтобы приносил плоды и был порядок на поле и мы этому будем рады
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vka1970
1572197728
Ориентироваться на Барсу и играть как Барса, суть вещи разные. Чтобы играть как каталонцы, состав должен быть совсем другой. Из нашего состава Тед выгрызает всё что можно, а я пытаюсь забыть картофелеведа как дурной сон.
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Пестрый
1572198931
Делать акценты над своими ошибками и работать над их исправлением это есть тренерская работа! Удачи Тедеско в его не легком труде!!
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zigbert
1572199379
Игра Барселоны и Ман Сити импонирует. Но где взять таких исполнителей в Спартаке?
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Plyash
1572199659
Смело и по спортивному нагло ориентироваться на Барсу,но как раз это и вызывает уважение.Везёт смелым и по хорошему бесшабашным.Будем надеяться,что ты знаешь,что делаешь. Удачи и терпения тебе, Тед.
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Рубинище
1572201118
позыв похвальный конечно. но на практике наши паспортисты от такого темпа начинают умирать уже минуте к 60 той. Тедеско мне чем то Бердыева напоминает. удачи ему
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JTherry
1572201535
Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити»... Тедеско очень осторожно высказывается перед СМИ, похвально... наши борзописцы быстро перевернут твои слова против тебя же...
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