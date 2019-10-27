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    Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на стиль игры «Барселоны» и «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

    «Спартаку» нужно работать над владением мячом. Сегодня у нас с этим были проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания.

    Сегодня мы делали слишком много касаний, теряя мяч. Нужно работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак.

    Шюррле ничем не отметился? Это последствия болезни, он не тренировался достаточно продолжительный срок. За это время теряешь игровой ритм. Мне понравилось, как он тренировался на этой неделе.

    В первом тайме он проделал большой объем работы. Нужно было прессинговать защитников. У нас есть хорошая скамейка, есть кого выпустить на замену, что сегодня и сделал во втором тайме», – подытожил Тедеско.

    Источник: «СЭ»

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    27.10.2019 20:24
    Комментарии30
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      Рейтинг: +279

      Серж 69 16 часов назад

      Ориентироваться то надо,конечно,кто уж спорит...Да только одного желания тут мало,тут и другого должно быть с избытком,а именно,техники и величайшей физической готовности,чтобы с лихвой хватало на весь матч,и больше,если понадобится.Пока этим у нас не кто не может похвастаться,и Зенит,в том числе.Хотя физику можно улучшить,у Лобановского получалось это хорошо,да только есть сомнения,что можно футболистов наших заставить так тренироваться,роптать начнут непременно,тренер зверь и прочее.А ведь Рональду,говорят,часто остаётся на часок после тренировки,штрафные отрабатывает или ещё чего,и это при его деньгах и зарплатах.
      Напомнило мне это,как какие-то арабы,подзабыл,кто именно,в году так 95-м(Спорт-Экспресс тогда выходил уже исправно),обозначили желание играть,как бразильцы.По их мнению наивному,стоило только захотеть,образец то перед глазами,зачем чего-то придумывать другое,и вот он результат.Ан нет,не вышло,конечно,ничего.

      0
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат 16 часов назад

      Леги воспряли с уходом Кононова. Пока именно так. Не с приходом Тедеско, а именно с уходом Кононова, котрый не смог завоевать у них авторитет. Это пока единственный вывод по двум последним матчам Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1678

      алдан2014 > Вомбат 10 часов назад

      Ты совсем не заметил разницы в работе пиджака и Тедеску?Печально

      1
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      Рейтинг: +2590

      JTherry 17 часов назад

      Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити»...
      Тедеско очень осторожно высказывается перед СМИ, похвально... наши борзописцы быстро перевернут твои слова против тебя же...

      2
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      Рейтинг: +3146

      Рубинище 17 часов назад

      позыв похвальный конечно. но на практике наши паспортисты от такого темпа начинают умирать уже минуте к 60 той. Тедеско мне чем то Бердыева напоминает. удачи ему

      4
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      Рейтинг: +1632

      Фан666 17 часов назад

      Ага, а играть на уровне мурсии и дерби каунти

      0
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      Рейтинг: +4251

      ivany4 18 часов назад

      Хорошо что не копировать их стиль.
      Ориентир хороший, и будем надеяться, что стремясь к таким командам, тренер внесет свою изюминку, которая будет отличать Спартак от них.

      2
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      Рейтинг: +461

      playsh 18 часов назад

      Смело и по спортивному нагло ориентироваться на Барсу,но как раз это и вызывает уважение.Везёт смелым и по хорошему бесшабашным.Будем надеяться,что ты знаешь,что делаешь.
      Удачи и терпения тебе, Тед.

      2
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      Рейтинг: +3092

      RotBerg > playsh 8 часов назад

      Не смелость и безбашенность, а истерика и слабоумие присущи спартаку

      0
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      Рейтинг: +819

      22 raza chemp > RotBerg 6 часов назад

      Ну твое то слабоумие на лицо

      0
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      Рейтинг: +1164

      Boeung777 18 часов назад

      Смелые заявления. Только ничего не обещай. Один уже наобещал...

      2
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      Рейтинг: +74286

      zigbert 18 часов назад

      Игра Барселоны и Ман Сити импонирует. Но где взять таких исполнителей в Спартаке?

      4
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      Рейтинг: +821

      Sedoi_Goblin 18 часов назад

      «Спартак» должен ориентироваться на стиль игры «Барселоны» и «Манчестер Сити»... ориентир похвальный! Да где ж столько исполнителей найти? Ну а так мы ,конечно, ЗА,если красивая женщина:)

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