Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на стиль игры «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Ориентироваться то надо,конечно,кто уж спорит...Да только одного желания тут мало,тут и другого должно быть с избытком,а именно,техники и величайшей физической готовности,чтобы с лихвой хватало на весь матч,и больше,если понадобится.Пока этим у нас не кто не может похвастаться,и Зенит,в том числе.Хотя физику можно улучшить,у Лобановского получалось это хорошо,да только есть сомнения,что можно футболистов наших заставить так тренироваться,роптать начнут непременно,тренер зверь и прочее.А ведь Рональду,говорят,часто остаётся на часок после тренировки,штрафные отрабатывает или ещё чего,и это при его деньгах и зарплатах.
Напомнило мне это,как какие-то арабы,подзабыл,кто именно,в году так 95-м(Спорт-Экспресс тогда выходил уже исправно),обозначили желание играть,как бразильцы.По их мнению наивному,стоило только захотеть,образец то перед глазами,зачем чего-то придумывать другое,и вот он результат.Ан нет,не вышло,конечно,ничего.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
«Спартаку» нужно работать над владением мячом. Сегодня у нас с этим были проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания.
Сегодня мы делали слишком много касаний, теряя мяч. Нужно работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак.
Шюррле ничем не отметился? Это последствия болезни, он не тренировался достаточно продолжительный срок. За это время теряешь игровой ритм. Мне понравилось, как он тренировался на этой неделе.
В первом тайме он проделал большой объем работы. Нужно было прессинговать защитников. У нас есть хорошая скамейка, есть кого выпустить на замену, что сегодня и сделал во втором тайме», – подытожил Тедеско.