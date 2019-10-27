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  • Генеральный директор ЦСКА: «Впадать в отчаяние и панику мы не собираемся»

Генеральный директор ЦСКА: «Впадать в отчаяние и панику мы не собираемся»

27 октября 2019, 21:31
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал последние неудачные результаты команды после матча 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Конечно, мы очень разочарованы. Крайне тяжелый и неудачный отрезок сезона. В каких-то матчах фатально не везло, в других допускали много необязательных ошибок. Надо продолжать работать и исправлять ситуацию. Но впадать в отчаяние и панику мы не собираемся.

Не имеем права опускать руки, тем более при таком преданном отношении и вере в команду болельщиков, которые даже после неудачных матчей снова заполняют трибуны стадиона и до финального свистка поддерживают футболистов и тем самым помогают им преодолеть этот сложный период. За это болельщикам отдельное спасибо», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА не может одержать победу в пяти официальных матчах подряд.
  • В последних трех играх ЦСКА пропускал решающие голы в последней десятиминутке с «Уфой» (83-я), «Ференварошем» (86-я) и «Динамо» (85-я).

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (10)
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_Kesh_Suntar_
1572202202
Вам один жирный вопрос!! **** отпустили "Абеля Эрнандеса" если не нашли замену!
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polt
1572209428
ЦСКА продолжает поносить.
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paracetamol
1572212212
Генеральный директор ЦСКА: «Впадать в отчаяние и панику мы не собираемся. Мы в ФНЛ собираемся!»
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Nerlinger
1572236225
Не прёт дико. Потом самим это надоедает и перестют играть ...
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vladimir-7
1572244730
Р. Бабаев темнит однозначно, что-то в ПФК ЦСКА происходит серьезное, а он говорит о том, что они в отчаяние и панику не собираются. Думаю, что руководство не выработало необходимые отговорки, а продолжает скрывать истинные причины плохой игры команды. С другой стороны, доверять газете "СЭ" о достоверном высказывании гендиректора просто нельзя. Ждем объективного сообщения о фактическом состоянии дел в ПФК ЦСКА, иначе можно полностью потерять доверие болельщиков к руководству и клубу.
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Чермындыр
1572251441
Видимо в этом сезоне с командой происходит все, что должно было происходить в прошлом
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СК
1572267958
|В клубе денег нет - нет достойных игроков - нет результата - не будет спонсоров - не будет денег. И так по кругу.
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