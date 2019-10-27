Генеральный директор ЦСКА: «Впадать в отчаяние и панику мы не собираемся»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал последние неудачные результаты команды после матча 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Конечно, мы очень разочарованы. Крайне тяжелый и неудачный отрезок сезона. В каких-то матчах фатально не везло, в других допускали много необязательных ошибок. Надо продолжать работать и исправлять ситуацию. Но впадать в отчаяние и панику мы не собираемся.

Не имеем права опускать руки, тем более при таком преданном отношении и вере в команду болельщиков, которые даже после неудачных матчей снова заполняют трибуны стадиона и до финального свистка поддерживают футболистов и тем самым помогают им преодолеть этот сложный период. За это болельщикам отдельное спасибо», – сказал Бабаев.