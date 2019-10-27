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    Генеральный директор ЦСКА: «Впадать в отчаяние и панику мы не собираемся»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал последние неудачные результаты команды после матча 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

    «Конечно, мы очень разочарованы. Крайне тяжелый и неудачный отрезок сезона. В каких-то матчах фатально не везло, в других допускали много необязательных ошибок. Надо продолжать работать и исправлять ситуацию. Но впадать в отчаяние и панику мы не собираемся.

    Не имеем права опускать руки, тем более при таком преданном отношении и вере в команду болельщиков, которые даже после неудачных матчей снова заполняют трибуны стадиона и до финального свистка поддерживают футболистов и тем самым помогают им преодолеть этот сложный период. За это болельщикам отдельное спасибо», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА не может одержать победу в пяти официальных матчах подряд.
    • В последних трех играх ЦСКА пропускал решающие голы в последней десятиминутке с «Уфой» (83-я), «Ференварошем» (86-я) и «Динамо» (85-я).

    Источник: «СЭ»

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    27.10.2019 21:31
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1589

      Чермындыр 3 часа назад

      Видимо в этом сезоне с командой происходит все, что должно было происходить в прошлом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 5 часов назад

      Р. Бабаев темнит однозначно, что-то в ПФК ЦСКА происходит серьезное,
      а он говорит о том, что они в отчаяние и панику не собираются. Думаю,
      что руководство не выработало необходимые отговорки, а продолжает
      скрывать истинные причины плохой игры команды. С другой стороны,
      доверять газете "СЭ" о достоверном высказывании гендиректора просто
      нельзя. Ждем объективного сообщения о фактическом состоянии дел в
      ПФК ЦСКА, иначе можно полностью потерять доверие болельщиков к
      руководству и клубу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1885

      Nerlinger 7 часов назад

      Не прёт дико. Потом самим это надоедает и перестют играть ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      Генеральный директор ЦСКА: «Впадать в отчаяние и панику мы не собираемся. Мы в ФНЛ собираемся!»

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2069

      shurik45 > paracetamol 7 часов назад

      Вот ты дурачек.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3090

      polt 15 часов назад

      ЦСКА продолжает поносить.

      1
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      Рейтинг: +1712

      _Kesh_Suntar_ 17 часов назад

      Вам один жирный вопрос!! **** отпустили "Абеля Эрнандеса" если не нашли замену!

      2
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      Рейтинг: +172

      Arrow10 > _Kesh_Suntar_ 14 часов назад

      Проблема то не в одном Абеле , центр защиты просто нулевый , в том сезоне Бекао как-то еще вытягивал из полной *опы , нету чистого опорника под тип Понтуса , кроме Чалова в атаке вообще никого , Дзагоев уже инвалид , а на одном Марио и Влашиче далеко к сожалению не уедешь , Состава нет , но все продолжают орать , что во всех проблемах виноват Ганчаренко , когда в запасе сидят люди из молодежки , ну это вообще пздц , я конечно понимаю , что с одной стороны хорошо , что много молодых игроков в команде с русским паспортом , но блин им нужна конкуренция в составе , а то так даже Карпов может расчитывать на место в основе.Руководство клуба забила большой болт на клуб , пох что нужны игроки в каждую линию , да даже уже пора подыскивать замену Акинфееву , долго он не протянет, а руководство все берет всеких Гогуа , которые бл*ть от слова играть вообще не умеют.

      7
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      Рейтинг: +1712

      _Kesh_Suntar_ > Arrow10 14 часов назад

      Походу ты мои комменты не чекнул,, я про это давно,,

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