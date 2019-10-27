Сигурдссон: «У ЦСКА плохие вторые таймы. Для топ-клуба это недопустимо»

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон обратил внимание на закономерность, связанную с пропущенными голами во вторых таймах. Исландец считает это недопустимым.

— ПФК ЦСКА образца прошлого сезона не умел добиваться волевых побед. Сейчас на нас обрушилась новая напасть: плохие вторые таймы. В матчах с «Лудогорцем», «Краснодаром» и «Эспаньолом» армейцы пропустили в общей сложности девять голов…

— Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут.