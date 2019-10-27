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  • Сигурдссон: «У ЦСКА плохие вторые таймы. Для топ-клуба это недопустимо»

Сигурдссон: «У ЦСКА плохие вторые таймы. Для топ-клуба это недопустимо»

27 октября 2019, 15:16
3

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон обратил внимание на закономерность, связанную с пропущенными голами во вторых таймах. Исландец считает это недопустимым.

— ПФК ЦСКА образца прошлого сезона не умел добиваться волевых побед. Сейчас на нас обрушилась новая напасть: плохие вторые таймы. В матчах с «Лудогорцем», «Краснодаром» и «Эспаньолом» армейцы пропустили в общей сложности девять голов…

— Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут.

  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • В 16:30 по Москве москвичи начнут матч 14 тура с «Динамо».
  • В группе Лиги Европы ЦСКА замыкает таблицу группы.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сигурдссон Арнор
Комментарии (3)
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УхоГорлоНос
1572182682
Все правильно, с таким составом как у вас, ЦСКА не топ клуб сейчас
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Nerlinger
1572190945
Какой ТОП????!!!! Иди проспись!!!
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Фан666
1572193611
Какой топ клуб? Только если в сравнении с шинник ом и мордовией. А так каждый год в еврокубках всерают всем кому не попадая. Реал раз в 10 лет хлопнуть и вспоминают потом с последнего места об этом
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