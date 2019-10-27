Сигурдссон: «У ЦСКА плохие вторые таймы. Для топ-клуба это недопустимо»

Какой топ клуб? Только если в сравнении с шинник ом и мордовией. А так каждый год в еврокубках всерают всем кому не попадая. Реал раз в 10 лет хлопнуть и вспоминают потом с последнего места об этом
Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон обратил внимание на закономерность, связанную с пропущенными голами во вторых таймах. Исландец считает это недопустимым.
— ПФК ЦСКА образца прошлого сезона не умел добиваться волевых побед. Сейчас на нас обрушилась новая напасть: плохие вторые таймы. В матчах с «Лудогорцем», «Краснодаром» и «Эспаньолом» армейцы пропустили в общей сложности девять голов…
— Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
- В 16:30 по Москве москвичи начнут матч 14 тура с «Динамо».
- В группе Лиги Европы ЦСКА замыкает таблицу группы.