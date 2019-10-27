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    Сигурдссон: «У ЦСКА плохие вторые таймы. Для топ-клуба это недопустимо»

    Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон обратил внимание на закономерность, связанную с пропущенными голами во вторых таймах. Исландец считает это недопустимым.

    — ПФК ЦСКА образца прошлого сезона не умел добиваться волевых побед. Сейчас на нас обрушилась новая напасть: плохие вторые таймы. В матчах с «Лудогорцем», «Краснодаром» и «Эспаньолом» армейцы пропустили в общей сложности девять голов…

    — Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • В 16:30 по Москве москвичи начнут матч 14 тура с «Динамо».
    • В группе Лиги Европы ЦСКА замыкает таблицу группы.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    27.10.2019 15:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1632

      Фан666 19 часов назад

      Какой топ клуб? Только если в сравнении с шинник ом и мордовией. А так каждый год в еврокубках всерают всем кому не попадая. Реал раз в 10 лет хлопнуть и вспоминают потом с последнего места об этом

      1
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      Рейтинг: +1885

      Nerlinger 20 часов назад

      Какой ТОП????!!!! Иди проспись!!!

      1
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      Рейтинг: +545

      УхоГорлоНос 22 часа назад

      Все правильно, с таким составом как у вас, ЦСКА не топ клуб сейчас

      1
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      Рейтинг: +520

      solodealer 23 часа назад

      "Аналитика от футболистов")))
      Идиотизм!
      Всё равно, что сказать: он - отличный художник...Но нижняя часть его картин ему не очень получается...
      Речь тупо о том, что ФИЗИЧЕСКИ НЕ ГОТОВЫ!)))

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