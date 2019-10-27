Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план»

Вот молодец. А про трудности своей команды умолчал. Ну и ладно. Сегодня армейцам удачи желать не буду. Динаме очки нужнее, там уже и Тамбов по три за игру забивает, так что надо побеждать, обгонять Ахмат и Сочи, догонять Оренбург и вплотную приближаться к Спартаку. Ну а что, задача вполне по силам, только постараться надо. А то как-то совсем тухло стало в команде.
Вперед Динамо !
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Динамо».
«Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы. К тому же там сменился тренер.
Но футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план», – заявил исландец.
- Матч ЦСКА – «Динамо» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
- ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
- «Динамо» с 11-ю очками на 15-м месте.