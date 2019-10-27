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  • Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план»

Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план»

27 октября 2019, 10:36
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Динамо».

«Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы. К тому же там сменился тренер.

Но футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план», – заявил исландец.

  • Матч ЦСКА – «Динамо» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
  • ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Динамо» с 11-ю очками на 15-м месте.

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Сигурдссон Арнор
Комментарии (1)
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paracetamol
1572166391
Можно подумать, что у коней все в ажуре.
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