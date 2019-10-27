Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Динамо».

«Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы. К тому же там сменился тренер.

Но футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план», – заявил исландец.