Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Динамо».
«Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы. К тому же там сменился тренер.
Но футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план», – заявил исландец.
- Матч ЦСКА – «Динамо» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
- ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
- «Динамо» с 11-ю очками на 15-м месте.
Источник: Официальный твиттер ЦСКА