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    Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы. К тому же там сменился тренер.

    Но футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план», – заявил исландец.

    • Матч ЦСКА – «Динамо» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
    • ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Динамо» с 11-ю очками на 15-м месте.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    27.10.2019 10:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1138

      neim 27 октября, 13:19

      Вот молодец. А про трудности своей команды умолчал. Ну и ладно. Сегодня армейцам удачи желать не буду. Динаме очки нужнее, там уже и Тамбов по три за игру забивает, так что надо побеждать, обгонять Ахмат и Сочи, догонять Оренбург и вплотную приближаться к Спартаку. Ну а что, задача вполне по силам, только постараться надо. А то как-то совсем тухло стало в команде.
      Вперед Динамо !

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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 11:53

      Можно подумать, что у коней все в ажуре.

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