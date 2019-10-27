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  • Полузащитник «Ференцвароша»: «ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу»

Полузащитник «Ференцвароша»: «ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу»

27 октября 2019, 06:48
6

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, кто из футболистов ЦСКА его впечатлил больше всего в победном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

«Кто больше всего впечатлил в составе ЦСКА? Мне понравился Никола Влашич. Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.

Если судить по первым двум турам, то, мне кажется, ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Все-таки они стараются играть первым номером в интересный, комбинационный футбол, не боясь так действовать. Да, у них не всегда получается добиваться цели, но только через такие матчи можно прийти к тому, чтобы все было хорошо. Это футбол, и надо правильно воспринимать как победы, так и поражения», – заявил Харатин.

  • Харатин выступает за венгерский клуб с зимы прошлого года.
  • ЦСКА после трех матчей не набрал ни одного очка в Лиге Европы и занимает последнее место.

Источник: «Известия»
Лига Европы Ференцварош ЦСКА Харатин Игорь
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1572149674
А Ференцварошу заслуженно проиграл? Сказал...
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опус 2
1572151459
Снисходительно похвалил побеждённых ! И это Ференцварош !Да ЦСКА отчубучил !
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"Локо" в атаке
1572154221
Тролль
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Bozigit
1572161403
Юморист, ему в Камеди
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general.lizyukov
1572166272
А вам заслуженно проиграл? Все поражения заслужены. Не бывает такого, что проиграл просто так, случайно. Всегда где-то чего-то не доделал. Так что всё по делу. Но не переживай, наш супертренер всех натренирует и мы фсехпарвём!!!
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Я - легенда
1572179771
... но заслуженно проиграли Ференцварошу? )))
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