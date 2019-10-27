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    Полузащитник «Ференцвароша»: «ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу»

    Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, кто из футболистов ЦСКА его впечатлил больше всего в победном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

    «Кто больше всего впечатлил в составе ЦСКА? Мне понравился Никола Влашич. Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.

    Если судить по первым двум турам, то, мне кажется, ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Все-таки они стараются играть первым номером в интересный, комбинационный футбол, не боясь так действовать. Да, у них не всегда получается добиваться цели, но только через такие матчи можно прийти к тому, чтобы все было хорошо. Это футбол, и надо правильно воспринимать как победы, так и поражения», – заявил Харатин.

    • Харатин выступает за венгерский клуб с зимы прошлого года.
    • ЦСКА после трех матчей не набрал ни одного очка в Лиге Европы и занимает последнее место.

    Источник: «Известия»

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    27.10.2019 06:48
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +713

      Я - легенда 23 часа назад

      ... но заслуженно проиграли Ференцварошу? )))

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    • ...
      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov 27 октября, 11:51

      А вам заслуженно проиграл?
      Все поражения заслужены. Не бывает такого, что проиграл просто так, случайно. Всегда где-то чего-то не доделал.
      Так что всё по делу.
      Но не переживай, наш супертренер всех натренирует и мы фсехпарвём!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:30

      Юморист, ему в Камеди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      "Локо" в атаке 27 октября, 08:30

      Тролль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +928

      опус 2 27 октября, 07:44

      Снисходительно похвалил побеждённых ! И это Ференцварош !Да ЦСКА отчубучил !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4521

      subbotaspartak 27 октября, 07:14

      А Ференцварошу заслуженно проиграл?
      Сказал...

      3
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