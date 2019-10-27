Полузащитник «Ференцвароша»: «ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, кто из футболистов ЦСКА его впечатлил больше всего в победном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

«Кто больше всего впечатлил в составе ЦСКА? Мне понравился Никола Влашич. Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.

Если судить по первым двум турам, то, мне кажется, ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Все-таки они стараются играть первым номером в интересный, комбинационный футбол, не боясь так действовать. Да, у них не всегда получается добиваться цели, но только через такие матчи можно прийти к тому, чтобы все было хорошо. Это футбол, и надо правильно воспринимать как победы, так и поражения», – заявил Харатин.