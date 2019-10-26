Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока

Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.

В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.

Находившийся за воротами полузащитник Михаэль Эбервайн после неточного удара футболиста «Бохума» решил остановить мяч, но сделал это, когда он еще не пересек полностью лицевую линию.

После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый, который реализовал Сильвер Ганвула.