Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока

    Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.

    В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.

    Находившийся за воротами полузащитник Михаэль Эбервайн после неточного удара футболиста «Бохума» решил остановить мяч, но сделал это, когда он еще не пересек полностью лицевую линию.

    После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый, который реализовал Сильвер Ганвула.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2019 10:36
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8596

      Cules2013 26 октября, 19:09

      Не знаю тонкостей правил на этот счёт, но можно было дать ЖК или КК этому футболисту и всё на этом. Эпизод по-сути неигровой, угрозы воротам не было никакой. 0%.
      Пару лет назад такая же фигня была в Португалии, но там вообще запасной чуть ли не на метр заступил за линию, а тут на 2 мм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74286

      zigbert 26 октября, 16:01

      Редкий случай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2964

      Yurok161 26 октября, 14:58

      Карасев,выходи.Мы тебя узнали)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Мудакам 26 октября, 14:26

      из немчурии лишь бы прославиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Олег1204 26 октября, 13:54

      Ну это уже не футбол, а херня какая-то, ладно он пересёк линию и вошёл бы в штрафную. Крч судью на мыло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      loko-the_best 26 октября, 13:36

      Вообще какого xeра они стоят так близко к полю и находятся около вратаря

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Floppy 26 октября, 12:51

      даже во второй бундеслиге есть VAR... а у нас в нескольких матчах тура

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Я - легенда 26 октября, 12:32

      Да ладно, было видно, что мяч уходил за лицевую. Игровая ситуация никак не нарушалась. Нужно было назначить удар от ворот, а энтузиасту, остановившему мяч, выписать горчичник, дабы не лез "поперёд батьки в пекло" :-))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21127

      gol_kak_sokol 26 октября, 12:14

      Согласен с судьей. Грубое нарушение правил членом обороняющейся команды в штрафной площади.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      releboy 26 октября, 12:03

      Це толерантность

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru