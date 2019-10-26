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  • Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока

Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока

26 октября 2019, 10:36
10

Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.

В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.

Находившийся за воротами полузащитник Михаэль Эбервайн после неточного удара футболиста «Бохума» решил остановить мяч, но сделал это, когда он еще не пересек полностью лицевую линию.

После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый, который реализовал Сильвер Ганвула.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Германия Хольштайн Бохум
Комментарии (10)
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Decorhome
1572078846
Значит по правилам мяч вообще нельзя трогать, ни при каких обстоятельствах
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tilvan
1572079824
Идиотизм
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releboy
1572080625
Це толерантность
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Я - легенда
1572082363
Да ладно, было видно, что мяч уходил за лицевую. Игровая ситуация никак не нарушалась. Нужно было назначить удар от ворот, а энтузиасту, остановившему мяч, выписать горчичник, дабы не лез "поперёд батьки в пекло" :-))
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Floppy
1572083511
даже во второй бундеслиге есть VAR... а у нас в нескольких матчах тура
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loko-the_best
1572086204
Вообще какого xeра они стоят так близко к полю и находятся около вратаря
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Олег1204
1572087298
Ну это уже не футбол, а херня какая-то, ладно он пересёк линию и вошёл бы в штрафную. Крч судью на мыло
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Мудакам
1572089188
из немчурии лишь бы прославиться
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zigbert
1572094890
Редкий случай.
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Cules2013
1572106186
Не знаю тонкостей правил на этот счёт, но можно было дать ЖК или КК этому футболисту и всё на этом. Эпизод по-сути неигровой, угрозы воротам не было никакой. 0%. Пару лет назад такая же фигня была в Португалии, но там вообще запасной чуть ли не на метр заступил за линию, а тут на 2 мм.
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