Сарри: «Роналду понадобится отдых, но пока не могу сказать когда»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил о необходимости в скором времени предоставить отдых нападающему Криштиану Роналду.

«С Роналду я говорю после матчей об ощущениях, которые он испытывал на поле. Ему тоже понадобится отдых, сегодня мы решим, когда. Пока не могу сказать», – сказал Сарри.