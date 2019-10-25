Сарри: «Роналду понадобится отдых, но пока не могу сказать когда»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил о необходимости в скором времени предоставить отдых нападающему Криштиану Роналду.
«С Роналду я говорю после матчей об ощущениях, которые он испытывал на поле. Ему тоже понадобится отдых, сегодня мы решим, когда. Пока не могу сказать», – сказал Сарри.
- «Ювентус» в текущем сезоне провел 11 матчей – восемь в Серии А и три в Лиге чемпионов.
- 34-летний Роналду принял участие в 10 играх, во всех он отыграл по 90 минут.
- Поединок с «Брешией» форвард пропустил из-за травмы приводящей мышцы бедра.
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»