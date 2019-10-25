Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сарри: «Роналду понадобится отдых, но пока не могу сказать когда»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил о необходимости в скором времени предоставить отдых нападающему Криштиану Роналду.

    «С Роналду я говорю после матчей об ощущениях, которые он испытывал на поле. Ему тоже понадобится отдых, сегодня мы решим, когда. Пока не могу сказать», – сказал Сарри.

    • «Ювентус» в текущем сезоне провел 11 матчей – восемь в Серии А и три в Лиге чемпионов.
    • 34-летний Роналду принял участие в 10 играх, во всех он отыграл по 90 минут.
    • Поединок с «Брешией» форвард пропустил из-за травмы приводящей мышцы бедра.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2019 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11