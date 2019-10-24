Карпов, Обляков, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем». Игнатенко, Харатин, Зубков сыграют у гостей

Стали известные основные составы ЦСКА и «Ференцвароша» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.
«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич Нгуэн, Зубков, Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли.
- ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
- Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
- «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.
Источник: сайт УЕФА