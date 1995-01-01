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    Карпов, Обляков, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем». Игнатенко, Харатин, Зубков сыграют у гостей

    Стали известные основные составы ЦСКА и «Ференцвароша» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

    «Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич Нгуэн, Зубков, Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли.

    • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
    • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
    • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Граф2019 8 минут назад

      порвать на запчасти... и шоб я их не когда не слышал!

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