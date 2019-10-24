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  • Карпов, Обляков, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем». Игнатенко, Харатин, Зубков сыграют у гостей

Карпов, Обляков, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем». Игнатенко, Харатин, Зубков сыграют у гостей

24 октября 2019, 18:39
31

Стали известные основные составы ЦСКА и «Ференцвароша» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич Нгуэн, Зубков, Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли.

  • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
  • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
  • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Дивеев Игорь Обляков Иван
Комментарии (31)
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paracetamol
1571932545
Может хоть 1-0 выиграют. А то чуть Уфе не слили.
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InterMilLano1908
1571932819
ЦСКА не то что обязян выиграть, они должны просто смести соперника 5-0 минимум после позора за последние месяцы
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Niko
1571933828
Опять вдесятером начинаем. Когда же Михалыч уберёт облякова(((( Успехов мужики
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Dizgen
1571935748
Вперед Россия!!!
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Ссппааррттаакк
1571936065
Парни! Первые три очка Вам необходимы . Мы с Вами КОНИ.
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CSKA57
1571938405
Господи, они хоть раз по воротам могут попасть?
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Jhon1989
1571938994
Мало того что защиты нет,дак ещё и нападение перестало действовать,просто пи....дец...
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Enter2006
1571939129
Как у Вий Гоголя... Откройте игрокам ЦСКА веки! Они не могут найти створ ворот.. видимо соперник мелом обвёл..
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Ссппааррттаакк
1571942293
УРОДЫ.
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Ссппааррттаакк
1571942313
ТВАРИ.
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