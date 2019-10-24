Бийол: «Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата на еврокубки»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча с «Ференцварошем» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки. И, конечно, никуда не годится, что ЦСКА пока занимает в группе последнее место. С «Эспаньолом» мы играли гораздо лучше, чем с «Лудогорцем», весь первый тайм имели ощутимое преимущество. Считаю, качество футбола у нас было на уровне. Другое дело, что это не помогло.
«Лудогорец» преподнес нам сюрприз. Они были быстрыми, физически сильными, здорово работали с мячом. Мы не ожидали, что они будут так хороши. Мы сделали выводы и с «Эспаньолом» уже сами диктовали свои условия, а соперник какое-то время испытывал затруднения с тем, чтобы нам отвечать контригрой.
Но мы не воплотили преимущество в голы, не дожали испанцев, когда у нас были моменты. Я думаю, что-то похожее у нас было в прошлом сезоне в чемпионате России. В конце концов, мы научились преодолевать обстоятельства и добиваться побед», – сказал Бийол.
- ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
- Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
- «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.