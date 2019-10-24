Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бийол: «Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата на еврокубки»

Бийол: «Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата на еврокубки»

24 октября 2019, 15:18
3

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча с «Ференцварошем» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки. И, конечно, никуда не годится, что ЦСКА пока занимает в группе последнее место. С «Эспаньолом» мы играли гораздо лучше, чем с «Лудогорцем», весь первый тайм имели ощутимое преимущество. Считаю, качество футбола у нас было на уровне. Другое дело, что это не помогло.

«Лудогорец» преподнес нам сюрприз. Они были быстрыми, физически сильными, здорово работали с мячом. Мы не ожидали, что они будут так хороши. Мы сделали выводы и с «Эспаньолом» уже сами диктовали свои условия, а соперник какое-то время испытывал затруднения с тем, чтобы нам отвечать контригрой.

Но мы не воплотили преимущество в голы, не дожали испанцев, когда у нас были моменты. Я думаю, что-то похожее у нас было в прошлом сезоне в чемпионате России. В конце концов, мы научились преодолевать обстоятельства и добиваться побед», – сказал Бийол.

  • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
  • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
  • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Бийол Яка
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1571928833
да че-то ни там ни там уже...
Ответить
Чермындыр
1571930566
ну правильно, что в чемпе игра так себе, что в ЛЕ. Только в ЛЕ команды посерьезнее, потому и пролет
Ответить
paracetamol
1571932622
Бийол: «Нам сложно переключиться с матчей чемпионата на еврокубки. Судьи не те, ждем помощи, а ее нет!»
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+