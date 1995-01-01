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    Караваев: «РБ Лейпциг» – очень сильная команда. Вернер – самый опасный футболист»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

    «РБ Лейпциг» – очень сильная команда. Новый клуб с молодым тренером Нагельсманом, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С тренером все разберем, он подскажет, как правильно сыграть – хорошо подготовимся к этой игре.

    Прежде всего, соперник силен командной игрой. Быстрые, техничные футболисты – это то, что я могу отметить. Но если все нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в Лейпциге – в этой Лиге чемпионов уже забил два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника.

    То, что «РБ Лейпциг» не смог победить в последних четырех матчах, ничего не значит. Это все равно сильная команда, а Лига Чемпионов для них, уверен, – дополнительная мотивация. В главном турнире Европы любая команда хочет показать, чего стоит, особенно дома. Проще нам точно не будет – мы настраиваемся серьезно, в какой бы форме ни был соперник», – сказал Караваев.

    • «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
    • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

    Источник: Bild

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