Караваев: «РБ Лейпциг» – очень сильная команда. Вернер – самый опасный футболист»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг» – очень сильная команда. Новый клуб с молодым тренером Нагельсманом, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С тренером все разберем, он подскажет, как правильно сыграть – хорошо подготовимся к этой игре.

Прежде всего, соперник силен командной игрой. Быстрые, техничные футболисты – это то, что я могу отметить. Но если все нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в Лейпциге – в этой Лиге чемпионов уже забил два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника.

То, что «РБ Лейпциг» не смог победить в последних четырех матчах, ничего не значит. Это все равно сильная команда, а Лига Чемпионов для них, уверен, – дополнительная мотивация. В главном турнире Европы любая команда хочет показать, чего стоит, особенно дома. Проще нам точно не будет – мы настраиваемся серьезно, в какой бы форме ни был соперник», – сказал Караваев.