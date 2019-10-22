«Ювентус» – «Локомотив»: Роналду забивает российским клубам в среднем раз в 60 минут

В 22:00 по Москве начнется матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Обратим внимание на статистику футболиста итальянцев Криштиану Роналду.
Португалец в среднем забивает российским клубам каждые 60 минут (если брать общее время, проведенное на поле в таких матчах). Таким образом, Роналду, если верить статистике, должен обязательно отправить мяч в ворота «Локомотива».
- «Ювентус» лидирует в группе.
- «Локомотив» идет третьим.
- Москвичи занимают первое место в чемпионате России.
Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА