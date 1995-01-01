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    «Ювентус» – «Локомотив»: Роналду забивает российским клубам в среднем раз в 60 минут

    В 22:00 по Москве начнется матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Обратим внимание на статистику футболиста итальянцев Криштиану Роналду.

    Португалец в среднем забивает российским клубам каждые 60 минут (если брать общее время, проведенное на поле в таких матчах). Таким образом, Роналду, если верить статистике, должен обязательно отправить мяч в ворота «Локомотива».

    • «Ювентус» лидирует в группе.
    • «Локомотив» идет третьим.
    • Москвичи занимают первое место в чемпионате России.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

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