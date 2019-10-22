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  • «Ювентус» – «Локомотив»: Роналду забивает российским клубам в среднем раз в 60 минут

«Ювентус» – «Локомотив»: Роналду забивает российским клубам в среднем раз в 60 минут

22 октября 2019, 21:28

В 22:00 по Москве начнется матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Обратим внимание на статистику футболиста итальянцев Криштиану Роналду.

Португалец в среднем забивает российским клубам каждые 60 минут (если брать общее время, проведенное на поле в таких матчах). Таким образом, Роналду, если верить статистике, должен обязательно отправить мяч в ворота «Локомотива».

  • «Ювентус» лидирует в группе.
  • «Локомотив» идет третьим.
  • Москвичи занимают первое место в чемпионате России.

Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Локомотив Роналду Криштиану
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