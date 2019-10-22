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    Венгер: «Окончена ли моя карьера? Вот он, вопрос из России. Сразу о главном, сразу о негативном»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о своей карьере.

    – Ваша карьера окончена? И если да, то какой эпизод за эти 30 с лишним лет был самым трудным? О чем вы действительно жалеете?

    – Вот он, вопрос из России, сразу о главном, сразу о негативном. Карьера моя не окончена, по крайней мере, мне трудно представить, что я больше никогда не окажусь на тренерской скамейке. Мне продолжают чуть ли не каждый день поступать предложения, но я бы скорее предпочел делиться опытом в какой-то иной форме, на более глобальном уровне, чем в рамках одного конкретного клуба.

    Что самое трудное из того, что я пережил в своей профессиональной деятельности? Во-первых, абсолютно все поражения. Когда-то я так мучился из-за проигранного матча, что мне было плохо физически – вплоть до высокой температуры или рвоты. Во-вторых, это мой период в «Монако» – я познал коррупцию, существовавшую на тот момент во французском футболе, на собственной шкуре.

    – Вы имеете в виду Бернара Тапи и все эти истории с «Марселем»?

    – Подробнее говорить не хочу, все это дело прошлое. Также очень болезненным стало для меня расставание с «Арсеналом». Это слишком большой кусок жизни, чтобы вот так взять и переключиться на что-то другое, – сказал Венгер.

    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет.
    • При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
    • 69-летний Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.

    Венгер: «Журналисты из России часто спрашивают, что у Аршавина пошло не так в «Арсенале». Да почему же не так-то?»

    Источник: «Медуза»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5290

      Антибиотик 23 минуты назад

      Всегда говорил, что у нас в спорте нет журналистов, а одни журналюги.

      0
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      Рейтинг: +625

      MU-fanatic 28 минут назад

      старик не может признать очевидный факт бесполезности!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10035

      vladimir-7 28 минут назад

      Вот тренер, интеллигентный человек, очень переживает за свою команду, настоящий профессионал в своей работе.

      0
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      Рейтинг: +838

      Decorhome 41 минуту назад

      Арсен еще проявит себя

      2
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      ...
      Рейтинг: +625

      MU-fanatic > Decorhome 27 минут назад

      ага!)в фэнтези лиге)

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