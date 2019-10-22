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    Венгер: «Журналисты из России часто спрашивают, что у Аршавина пошло не так в «Арсенале». Да почему же не так-то?»

    Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о российском футболе и экс-хавбеке лондонского клуба Андрее Аршавине.

    «Вы знаете, про российский футбол я всегда думаю только одно – почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить.

    Я провел очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлен. Ведь велась очень негативная кампания в международной прессе – коррупция, политический режим, предрекали полное фиаско. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией, наконец-то понял, что Россия – это не режим, а люди, которые так же, как и везде, хотят жить и жить счастливо.

    Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян – опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят. Ну и что, результат превзошел все ожидания. Понятно, что это был порыв, момент во времени, а в целом вам надо над очень многим работать и многое менять.

    Но русский пессимизм – это что-то болезненное. Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?» Да почему же не так-то?

    Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен», – сказал Венгер.

    • Аршавин играл в составе «Арсенала» с 2009 по 2013 год.
    • 37-летний футболист завершил выступления в конце 2018 года.
    • За свою карьеру провел 603 матча на клубном уровне, забил 135 голов и сделал 179 результативных передач.

    Аршавин: «Венгер заменял игрока и потом говорил, что у него травма, чтобы не отпускать в сборную»

    Источник: «Медуза»

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