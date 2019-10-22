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  • Венгер: «Журналисты из России часто спрашивают, что у Аршавина пошло не так в «Арсенале». Да почему же не так-то?»

Венгер: «Журналисты из России часто спрашивают, что у Аршавина пошло не так в «Арсенале». Да почему же не так-то?»

22 октября 2019, 15:54
13

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о российском футболе и экс-хавбеке лондонского клуба Андрее Аршавине.

«Вы знаете, про российский футбол я всегда думаю только одно – почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить.

Я провел очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлен. Ведь велась очень негативная кампания в международной прессе – коррупция, политический режим, предрекали полное фиаско. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией, наконец-то понял, что Россия – это не режим, а люди, которые так же, как и везде, хотят жить и жить счастливо.

Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян – опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят. Ну и что, результат превзошел все ожидания. Понятно, что это был порыв, момент во времени, а в целом вам надо над очень многим работать и многое менять.

Но русский пессимизм – это что-то болезненное. Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?» Да почему же не так-то?

Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен», – сказал Венгер.

  • Аршавин играл в составе «Арсенала» с 2009 по 2013 год.
  • 37-летний футболист завершил выступления в конце 2018 года.
  • За свою карьеру провел 603 матча на клубном уровне, забил 135 голов и сделал 179 результативных передач.

Аршавин: «Венгер заменял игрока и потом говорил, что у него травма, чтобы не отпускать в сборную»

Источник: «Медуза»
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Аршавин Андрей Венгер Арсен
Комментарии (13)
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RotBerg
1571750405
Да его и поливают люди, которые сами ни чего не достигли
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Fandorine
1571751532
"Вы знаете, про российский футбол я всегда думаю только одно – почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему?" Потому что у родителей талантливых игроков нет столько денег, чтобы пропихнуть своё чадо выше ДЮСШ, как будто сам не знает...
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FanatSerj
1571751553
"о русский пессимизм – это что-то болезненное" немного перефразировал, и заменил слово на "негатив" - кучу негатива причем из всех щелей, причем пофиг что происходит, "плохое" - херово, "хорошее" - ТОЖЕ херово. У людей с логикой совсем плохо стало, одна политика в головах, меньше телевизор смотрите.
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Давид59
1571753333
Ах Венгер, Венгер. Умом Россию не понять...
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raritet
1571755467
Арсен прекрасный человек и тренер, но ему не понять самого простого- у абсолютного большинства огромной страны просто нет возможностей платить за обучение . Ведь , чтобы кто ни говорил, а нужны солидные средства. А основная масса живет на те деньги, на которые можно только выживать....
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_Marqella_
1571759675
Ну так в Китае вообще 1.5 млрд населения, там тоже нет известных футболистов, да полно таких стран Индия к примеру или те же американцы...
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AS Roma Ultras
1571768303
«Вы знаете, про Французкий хоккей я всегда думаю только одно – почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, почти 70 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить."
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Сенситив
1571779500
идейку о нас выдвинул, знать, пуховик-то не простак, неуж проблемы наши хочет порешать? ну, как-то так...))
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СССР 1985
1571800858
Очередное подтверждение, что Шава - великолепный игрок!
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