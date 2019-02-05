Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Венгер заменял игрока и потом говорил, что у него травма, чтобы не отпускать в сборную»

    Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин признался, что Арсен Венгер пытался отговорить россиянина ездить играть за сборную. По словам Аршавина, в лондонском клубе подобную практику использовали в нескольких случаях до него.

    «Так или иначе небольшие конфликты возникали со всеми тренерами. Пожалуй, только с Гусом Хиддинком было полное согласие. Венгер? У нас был с ним разговор, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма – и не поедешь в сборную.

    В «Арсенале» это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную, – рассказал бывший футболист.

    • Аршавин играл в составе «Арсенала» с 2009 по 2013 год.
    • 37-летний футболист завершил выступления в конце прошлого года.
    • За свою карьеру провел 603 матча на клубном уровне, забил 135 голов и сделал 179 результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 февраля 2019, 18:21

      всё,что рассказывает бывший А.А.не имеет под собой никакой логики,а просто пустозвон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Время действия 5 февраля 2019, 16:32

      Это и так понятно, что никто не хочет отпускать лидеров в сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Время действия 5 февраля 2019, 16:31

      За свою карьеру Аршавин забил 158 голов и отдал 248 голевых передач вообще-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 16:09

      Ябида

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:46

      Да кто его знает как там было? Доказать теперь трудно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 5 февраля 2019, 13:32

      Хитрый старый лис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 февраля 2019, 13:23

      одним словом Арсен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2019, 12:37

      а ты какой Венгер подлючий старикашка ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 февраля 2019, 11:26

      а ты типа вола там не топтал?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11