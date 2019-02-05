Аршавин: «Венгер заменял игрока и потом говорил, что у него травма, чтобы не отпускать в сборную»

Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин признался, что Арсен Венгер пытался отговорить россиянина ездить играть за сборную. По словам Аршавина, в лондонском клубе подобную практику использовали в нескольких случаях до него.

«Так или иначе небольшие конфликты возникали со всеми тренерами. Пожалуй, только с Гусом Хиддинком было полное согласие. Венгер? У нас был с ним разговор, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма – и не поедешь в сборную.

В «Арсенале» это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную, – рассказал бывший футболист.