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Директор «МЮ» Вудворд: «Мы должны выиграть АПЛ»

22 октября 2019, 13:51
14

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб из Манчестера должен занять первое место в чемпионате Англии.

«Мы должны выиграть Премьер-лигу. Я рассматриваю АПЛ как самый большой тест, эталон успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, нужна удача, чтобы взять этот трофей, но нам нужна победа в Премьер-лиге.

Мы должны грамотно действовать на рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение.

Скрупулезность – это часть работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова взять АПЛ. Пока этого не сделаем, мы не успешны. Второе место – это не успех, мы должны побеждать.

Несмотря на некоторые разговоры о клубе в настоящий момент, чувствую, что мы на правильном пути, чтобы вернуться к победе в лиге. Будем терпеливы», – сказал Вудворд.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед
Комментарии (14)
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FanatSerj
1571742508
Ничья с Ливерпулем смотрю сильно вдохновило руководство, аж через чур ))
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mihail200606
1571742692
Ага... Отдыхайте в сторонке.. Скорее Лестер опять в ближайшее время выиграет апл, чем мю
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Звезда запаса
1571743236
Английский вариант "Спартака".
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Artemka444
1571743832
скорее вылетят,чем апл возьмут
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ivanthebest
1571746445
Да, должны. Но, лучше без тебя... Не думаю, что такой упоротый банкир в своём возрасте способен признать свои косяки и начать действовать абсолютно по-другому. Чтобы цель о чемпионстве хоть как-то приблизить, нужно в зиму срочно купить 2 ребят в полузащиту и очень хорошего уровня, а также 1 напа. Дать полгода наиграть состав, в лето отсеить тех кто не тянет и ещё усилить состав. И только тогда мы можем начать претендовать на ТОП-4. И если все сложится хорошо, к сезону 21-22 МЮ вновь сможет всерьёз побороться за чемпионство.
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Skull_Boy
1571748340
С кем выигрывать то, если тренера нет и игроков тоже нет, только и видны понты, а на практике дубль плачет
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Sedoi_Goblin
1571748466
Сэр Мэтт Басби-5 чемпионских титулов Первого дивизиона, 2 Кубка Англии, 1 Кубок европейских чемпионов.. Сэр Алекс Фергюсон-13 чемпионских титулов Премьер-лиги, 5 Кубков Англии, 4 Кубка Футбольной лиги, 2 Лиги чемпионов УЕФА, 1 Кубок обладателей кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 1 Межконтинентальный кубок, 1 Клубный чемпионат мира.. Где найти третьего шотландца-тренера(Мойес..то ли не дали,то ли не потянул..),чтоб на четверть века МЮ был бы в деле за призы??? АУ!!!! Вудворд!! P.S. Том Дохерти,оказывается,тоже шотландец))
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juvseriy
1571749526
Ни в этом году чувак
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Percent
1571750335
3 очка до зоны вылета)
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MU-fanatic
1571756793
Конечно Вудворд заговорил о футболе,когда чуть ли не самый топ спонсор готов расторгнуть контракт!)
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