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    Директор «МЮ» Вудворд: «Мы должны выиграть АПЛ»

    Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб из Манчестера должен занять первое место в чемпионате Англии.

    «Мы должны выиграть Премьер-лигу. Я рассматриваю АПЛ как самый большой тест, эталон успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, нужна удача, чтобы взять этот трофей, но нам нужна победа в Премьер-лиге.

    Мы должны грамотно действовать на рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение.

    Скрупулезность – это часть работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова взять АПЛ. Пока этого не сделаем, мы не успешны. Второе место – это не успех, мы должны побеждать.

    Несмотря на некоторые разговоры о клубе в настоящий момент, чувствую, что мы на правильном пути, чтобы вернуться к победе в лиге. Будем терпеливы», – сказал Вудворд.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +601

      juvseriy 1 минуту назад

      Ни в этом году чувак

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      Рейтинг: +808

      Sedoi_Goblin 18 минут назад

      Сэр Мэтт Басби-5 чемпионских титулов Первого дивизиона, 2 Кубка Англии, 1 Кубок европейских чемпионов..
      Сэр Алекс Фергюсон-13 чемпионских титулов Премьер-лиги, 5 Кубков Англии, 4 Кубка Футбольной лиги, 2 Лиги чемпионов УЕФА, 1 Кубок обладателей кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 1 Межконтинентальный кубок, 1 Клубный чемпионат мира..
      Где найти третьего шотландца-тренера(Мойес..то ли не дали,то ли не потянул..),чтоб на четверть века МЮ был бы в деле за призы??? АУ!!!! Вудворд!!
      P.S. Том Дохерти,оказывается,тоже шотландец))

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      Рейтинг: +7231

      Skull_Boy 21 минуту назад

      С кем выигрывать то, если тренера нет и игроков тоже нет, только и видны понты, а на практике дубль плачет

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      Рейтинг: +4277

      ivan-football-fan 40 минут назад

      Наконец-то! Хоть один из этой сошедшей с ума банды реально оценил потенциал МЮ ( по составу, бюджету...) и сформлировал АДЕКВАТНУЮ СИЛЕ КОМАНДЫ задачу)))
      Теперь осталось его и прочих манагеров, которые развезли все эти сопли,уволить и взять тех, кто заставит всех погбов ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ)))

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      Рейтинг: +6786

      ivanthebest 52 минуты назад

      Да, должны. Но, лучше без тебя... Не думаю, что такой упоротый банкир в своём возрасте способен признать свои косяки и начать действовать абсолютно по-другому.

      Чтобы цель о чемпионстве хоть как-то приблизить, нужно в зиму срочно купить 2 ребят в полузащиту и очень хорошего уровня, а также 1 напа. Дать полгода наиграть состав, в лето отсеить тех кто не тянет и ещё усилить состав. И только тогда мы можем начать претендовать на ТОП-4. И если все сложится хорошо, к сезону 21-22 МЮ вновь сможет всерьёз побороться за чемпионство.

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      Рейтинг: +738

      russkiisergei 1 час назад

      походу задача на ближайшие 25 лет

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      Рейтинг: +290

      Artemka444 1 час назад

      скорее вылетят,чем апл возьмут

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      Рейтинг: +455

      Звезда запаса 1 час назад

      Английский вариант "Спартака".

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      Рейтинг: +836

      Decorhome 1 час назад

      Фергюсона пригласите

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      Рейтинг: +405

      Давид59 1 час назад

      Флаг ему в руки. Ха-ха! Размечтался!

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