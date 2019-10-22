Директор «МЮ» Вудворд: «Мы должны выиграть АПЛ»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб из Манчестера должен занять первое место в чемпионате Англии.

«Мы должны выиграть Премьер-лигу. Я рассматриваю АПЛ как самый большой тест, эталон успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, нужна удача, чтобы взять этот трофей, но нам нужна победа в Премьер-лиге.

Мы должны грамотно действовать на рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение.

Скрупулезность – это часть работы. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова взять АПЛ. Пока этого не сделаем, мы не успешны. Второе место – это не успех, мы должны побеждать.

Несмотря на некоторые разговоры о клубе в настоящий момент, чувствую, что мы на правильном пути, чтобы вернуться к победе в лиге. Будем терпеливы», – сказал Вудворд.