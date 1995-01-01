Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Директор «Манчестер Юнайтед» Вудворд: «Видение Сульшера соответствует целям, которые мы ставим»

    Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Британцы в таблице АПЛ занимают 12 место.

    «Видение Сульшера соответствует основным футбольным целям, которые мы ставим. Имею в виду следующие: мы должны брать трофеи, играть в атакующий футбол и должны давать шанс молодежи.

    Мы должны гордиться, что академия оправдывает вложенные инвестиции. В ближайшие несколько лет произойдет еще большее. У нас сейчас очень молодая команда. Это станет основой для прогресса, мы в начале нашего путешествия», – сказал функционер Manchester Evening News.

    • 20 октября, в воскресенье, «Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем».
    • Сульшер возглавил клуб в декабре.
    • В группе Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» идет вторым.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6774

      ivanthebest 1 час назад

      Умения Вудворда, не соответствует уровню которым отвечает МЮ.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru