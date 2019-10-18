Директор «Манчестер Юнайтед» Вудворд: «Видение Сульшера соответствует целям, которые мы ставим»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Британцы в таблице АПЛ занимают 12 место.

«Видение Сульшера соответствует основным футбольным целям, которые мы ставим. Имею в виду следующие: мы должны брать трофеи, играть в атакующий футбол и должны давать шанс молодежи.

Мы должны гордиться, что академия оправдывает вложенные инвестиции. В ближайшие несколько лет произойдет еще большее. У нас сейчас очень молодая команда. Это станет основой для прогресса, мы в начале нашего путешествия», – сказал функционер Manchester Evening News.