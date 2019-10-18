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  • Директор «Манчестер Юнайтед» Вудворд: «Видение Сульшера соответствует целям, которые мы ставим»

Директор «Манчестер Юнайтед» Вудворд: «Видение Сульшера соответствует целям, которые мы ставим»

18 октября 2019, 00:58
4

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Британцы в таблице АПЛ занимают 12 место.

«Видение Сульшера соответствует основным футбольным целям, которые мы ставим. Имею в виду следующие: мы должны брать трофеи, играть в атакующий футбол и должны давать шанс молодежи.

Мы должны гордиться, что академия оправдывает вложенные инвестиции. В ближайшие несколько лет произойдет еще большее. У нас сейчас очень молодая команда. Это станет основой для прогресса, мы в начале нашего путешествия», – сказал функционер Manchester Evening News.

  • 20 октября, в воскресенье, «Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем».
  • Сульшер возглавил клуб в декабре.
  • В группе Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» идет вторым.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (4)
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ivanthebest
1571352741
Умения Вудворда, не соответствует уровню которым отвечает МЮ.
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Viper for CSKA
1571365802
Если только скрытой целью является выиграть Чемпионшип, а то этого трофея в копилке МЮ не наблюдается. Пора исправлять.
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Cules2013
1571369909
Заговорил как владелец Арсенала. Что такое - деньги закончились из-за дорогих трансферов и неустойки Жозе, поэтому "дешёвый" Сульшер, который не выдвигает условий руководству, стал мил при любых раскладах? Даже при 12 месте в АПЛ? Барин волен извращаться, как ему вздумается. Только болельщики явно не будут от этого в восторге.
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zigbert
1571409543
Что то надо делать уже сейчас а не рассчитывать на будущий прогресс.
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