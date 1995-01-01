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    «Тамбов» до конца 2019 года будет играть в Саранске

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда продолжит проводить домашние матчи в Саранске как минимум до конца года.

    – Когда «Тамбов» сможет выступать дома, а не на стадионе в Саранске?

    – Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент. Точно могу сказать, что в этом календарном году мы в Тамбове не сыграем, надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом.

    • По итогам 13 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Команда набрала 8 очков и отстает от зоны стыковых матчей на 4 балла.
    • На выходных пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +401

      Давид59 9 минут назад

      Там классный стадион отгрохали. Вот и окупать его как бы надо

      0
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      Рейтинг: +1526

      Axe111 1 час назад

      Позорище рфс помоечка

      0
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