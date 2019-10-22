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«Тамбов» до конца 2019 года будет играть в Саранске

22 октября 2019, 10:48
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда продолжит проводить домашние матчи в Саранске как минимум до конца года.

– Когда «Тамбов» сможет выступать дома, а не на стадионе в Саранске?

– Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент. Точно могу сказать, что в этом календарном году мы в Тамбове не сыграем, надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом.

  • По итогам 13 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Команда набрала 8 очков и отстает от зоны стыковых матчей на 4 балла.
  • На выходных пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (2)
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Axe111
1571732709
Позорище рфс помоечка
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Давид59
1571738703
Там классный стадион отгрохали. Вот и окупать его как бы надо
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