«Тамбов» до конца 2019 года будет играть в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда продолжит проводить домашние матчи в Саранске как минимум до конца года.

– Когда «Тамбов» сможет выступать дома, а не на стадионе в Саранске?

– Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент. Точно могу сказать, что в этом календарном году мы в Тамбове не сыграем, надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом.