«Тамбов» до конца 2019 года будет играть в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда продолжит проводить домашние матчи в Саранске как минимум до конца года.
– Когда «Тамбов» сможет выступать дома, а не на стадионе в Саранске?
– Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент. Точно могу сказать, что в этом календарном году мы в Тамбове не сыграем, надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом.
- По итогам 13 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Команда набрала 8 очков и отстает от зоны стыковых матчей на 4 балла.
- На выходных пост главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.
Источник: «Спорт-Экспресс»