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  • Черчесов: «Не хотелось бы читать новости про возможный уход Дзюбы из «Зенита»

Черчесов: «Не хотелось бы читать новости про возможный уход Дзюбы из «Зенита»

21 октября 2019, 06:39
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о важности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для национальной команды, а также поделился мнением о спекуляциях в СМИ вокруг его будущего.

«Дзюба? На футбол можно посмотреть по-разному, и на свою позицию. Он взрослый человек. Были определенные вопросы. Ты либо их воспринимаешь, либо нет. Кубок конфедерации он пропустил. Правильно оценил ситуацию, подготовился, и сейчас капитан сборной. Незаменимый? На данный момент основной игрок и капитан команды.

Его возможный переезд в чемпионат Англии? Мы на эту тему не разговаривали. Если он спросит, мы свое мнение скажем. Мне как главному тренеру не хотелось бы читать новости про эти слухи. Артем доказывает свою состоятельность. Хотелось бы чтобы зимой Артем и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артема захочет, то он его у «Зенита» и купит. Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре», – сказал Черчесов.

  • Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года, сыграл 40 матчей и забил 24 гола.
  • За «Зенит» форвард играет с 2015 года, провел 155 игр и отличился 61 раз.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Черчесов: «Не сбрею усы после Евро-2020. После него будет чемпионат мира, туда без усов никак нельзя»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Mister_Tomsk
1571634278
Артем не плохо набрал, забивает и ассистирует, да и за мячи цепляется.
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paracetamol
1571637744
Зимой будет у Зенита деньги вымогать.
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nik55
1571637915
Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре--------------а вы что туда уже попали ?
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Я - легенда
1571640589
Дзюбе не надо никуда рыпаться. Ну разве что - прокатиться на старость лет по Европам, как говорит моя мама ))



В топах он не заиграет, в ...опы ему не надо самому - не факт, что у него и там сложится, да и з/п ему не дадут там высокую. Так что от добра не надо искать добра )
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Alex ostrov
1571645888
Во звезду поймал!!! Ещё даже не знаем группу на одбор в Катар а он уже готовится к самому чемпионату мира!
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Decorhome
1571650075
Согласен, парень может погаснуть
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woyser
1571654812
Ой-ё-ёй! ЧМ в Катаре? Мы уже там?
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Правдоруб100
1571674551
Дзюба прыгнул выше головы, но это предел! Дальше того, что он имеет двигаться НЕЛЬЗЯ! Обгадится по-полной! А так в труде и поте что-то неплохо стал показывать, но это всё НА ПРЕДЕЛЕ!!! Так что сидел бы и не рыпался!!!
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Plyash
1571674955
Лучше быть королём у себя дома,чем середняком в гостях.
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