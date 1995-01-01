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    Черчесов: «Не хотелось бы читать новости про возможный уход Дзюбы из «Зенита»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о важности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для национальной команды, а также поделился мнением о спекуляциях в СМИ вокруг его будущего.

    «Дзюба? На футбол можно посмотреть по-разному, и на свою позицию. Он взрослый человек. Были определенные вопросы. Ты либо их воспринимаешь, либо нет. Кубок конфедерации он пропустил. Правильно оценил ситуацию, подготовился, и сейчас капитан сборной. Незаменимый? На данный момент основной игрок и капитан команды.

    Его возможный переезд в чемпионат Англии? Мы на эту тему не разговаривали. Если он спросит, мы свое мнение скажем. Мне как главному тренеру не хотелось бы читать новости про эти слухи. Артем доказывает свою состоятельность. Хотелось бы чтобы зимой Артем и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артема захочет, то он его у «Зенита» и купит. Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре», – сказал Черчесов.

    • Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года, сыграл 40 матчей и забил 24 гола.
    • За «Зенит» форвард играет с 2015 года, провел 155 игр и отличился 61 раз.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Черчесов: «Не сбрею усы после Евро-2020. После него будет чемпионат мира, туда без усов никак нельзя»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3633

      nik55 14 минут назад

      Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре--------------а вы что туда уже попали ?

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      Рейтинг: +3760

      paracetamol 17 минут назад

      Зимой будет у Зенита деньги вымогать.

      0
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      Рейтинг: +3633

      nik55 > paracetamol 13 минут назад

      он уже вымогает-----потому контракт и не подписывает

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      Рейтинг: +815

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Артем не плохо набрал, забивает и ассистирует, да и за мячи цепляется.

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