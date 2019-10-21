Черчесов: «Не хотелось бы читать новости про возможный уход Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о важности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы для национальной команды, а также поделился мнением о спекуляциях в СМИ вокруг его будущего.

«Дзюба? На футбол можно посмотреть по-разному, и на свою позицию. Он взрослый человек. Были определенные вопросы. Ты либо их воспринимаешь, либо нет. Кубок конфедерации он пропустил. Правильно оценил ситуацию, подготовился, и сейчас капитан сборной. Незаменимый? На данный момент основной игрок и капитан команды.

Его возможный переезд в чемпионат Англии? Мы на эту тему не разговаривали. Если он спросит, мы свое мнение скажем. Мне как главному тренеру не хотелось бы читать новости про эти слухи. Артем доказывает свою состоятельность. Хотелось бы чтобы зимой Артем и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артема захочет, то он его у «Зенита» и купит. Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре», – сказал Черчесов.

Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года, сыграл 40 матчей и забил 24 гола.

За «Зенит» форвард играет с 2015 года, провел 155 игр и отличился 61 раз.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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