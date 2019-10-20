Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Не сбрею усы после Евро-2020. После него будет чемпионат мира, туда без усов никак нельзя»

Черчесов: «Не сбрею усы после Евро-2020. После него будет чемпионат мира, туда без усов никак нельзя»

20 октября 2019, 22:53
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при любом исходе Евро-2020 для команды не сбреет усы. Специалист уже сейчас верит в попадание на ЧМ-2022.

«Сбрею ли я усы после чемпионата Европы? Нет. Потому что после Евро-2020 будет чемпионат мира, а туда без усов никак нельзя», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Часть матчей Евро-2020 россияне проведут в Санкт-Петербурге.
  • Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.
  • 16 ноября сборная России сыграет дома с Бельгией.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1571633945
Все верно Саламыч. Усы уже талисман
Ответить
vladimir-7
1571644313
Лысый, отпусти ещё бороду и самое главное, если хочешь съездить на ЧМ 2022, то не забудь купить, вовремя, билеты на стадионы, там тебя бесплатно, как болельщика, никто не пустит.
Ответить
Холстомерия
1571822353
Пральна. Нельзя с безусым рылом да в калашный ряд. ))
Ответить
Plyash
1572883558
Легкая такая "закидушка" на продление контракта со сборной после Евро-20. А если провал будет,ведь ещё состава группы на Евро не знаем. Саламович осторожность потерял,что-то на него не похоже.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+