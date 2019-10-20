Черчесов: «Не сбрею усы после Евро-2020. После него будет чемпионат мира, туда без усов никак нельзя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при любом исходе Евро-2020 для команды не сбреет усы. Специалист уже сейчас верит в попадание на ЧМ-2022.

«Сбрею ли я усы после чемпионата Европы? Нет. Потому что после Евро-2020 будет чемпионат мира, а туда без усов никак нельзя», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».