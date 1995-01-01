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    Черчесов: «Не сбрею усы после Евро-2020. После него будет чемпионат мира, туда без усов никак нельзя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при любом исходе Евро-2020 для команды не сбреет усы. Специалист уже сейчас верит в попадание на ЧМ-2022.

    «Сбрею ли я усы после чемпионата Европы? Нет. Потому что после Евро-2020 будет чемпионат мира, а туда без усов никак нельзя», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Часть матчей Евро-2020 россияне проведут в Санкт-Петербурге.
    • Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.
    • 16 ноября сборная России сыграет дома с Бельгией.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1824

      Борат 36 минут назад

      С усами или без ждём летом в Спартаке!
      Вот умора будет!!!

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