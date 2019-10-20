Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором»

В матче 8-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» принимал на своем поле «Газиантеп» (4:1).
На 14-й минуте голом отметился нападающий хозяев Александр Сорлот, воспользовавшийся ошибкой на выходе российского вратаря «Газиантепа» Юрия Лодыгина.
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- Лодыгин перешел в «Газиантеп» из «Зенита» на правах свободного агента в августе этого года.
- В двух матчах Суперлиги 29-летний россиянин пропустил шесть голов, ни разу не сыграв «на ноль».
Источник: Бомбардир.ру