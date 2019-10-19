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    Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором»

    В матче 8-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» принимал на своем поле «Газиантеп» (4:1).

    На 14-й минуте голом отметился нападающий хозяев Александр Сорлот, воспользовавшийся ошибкой на выходе российского вратаря «Газиантепа» Юрия Лодыгина.

    • Лодыгин перешел в «Газиантеп» из «Зенита» на правах свободного агента в августе этого года.
    • В двух матчах Суперлиги 29-летний россиянин пропустил шесть голов, ни разу не сыграв «на ноль».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +829

      VVadic 16 секунд назад

      Они с Кариусом шикарны)

      0
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      Рейтинг: +783

      GSmall 22 минуты назад

      Сломался он в психолоческом плане.Вроде и форма в порядке и интервью дает радужные,но это уже не тот Лодыгин,что был года 4 назад

      0
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      Рейтинг: +1112

      altezzik 25 минут назад

      Ничего не меняется в игре Юры, значит.

      0
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