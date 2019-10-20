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  • Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором»

Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором»

20 октября 2019, 13:43
7

В матче 8-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» принимал на своем поле «Газиантеп» (4:1).

На 14-й минуте голом отметился нападающий хозяев Александр Сорлот, воспользовавшийся ошибкой на выходе российского вратаря «Газиантепа» Юрия Лодыгина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Лодыгин перешел в «Газиантеп» из «Зенита» на правах свободного агента в августе этого года.
  • В двух матчах Суперлиги 29-летний россиянин пропустил шесть голов, ни разу не сыграв «на ноль».

Источник: Бомбардир.ру
Газиантеп Лодыгин Юрий
Комментарии (7)
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altezzik
1571570317
Ничего не меняется в игре Юры, значит.
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GSmall
1571570503
Сломался он в психолоческом плане.Вроде и форма в порядке и интервью дает радужные,но это уже не тот Лодыгин,что был года 4 назад
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VVadic
1571571836
Они с Кариусом шикарны)
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RotBerg
1571575352
Ошибки Лодыги стоили чемпионство Зениту в одном из сезонов. Но были и яркие матчи.
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BRAZILES
1571578211
офсайдстопудовый был
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life85
1571602643
Дело было не в Зените ...
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SPbZenit12
1571660483
Эх Юра, Юра... Здесь тебя тоже заставляют играть на выходах? А самое главное это как он после таких моментов руки в стороны разводит) Типо защитники виноваты
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