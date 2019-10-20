В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга». Есть пострадавшие

В субботу на станции «Бельвю» в Берлине произошло возгорание частного поезда.

В транспортном средстве находились несколько сотен фанатов «Фрайбурга», которые ехали домой после матча 8-го тура Бундеслиги против «Униона» (2:0).

Сообщается, что пассажиров экстренно эвакуировали. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.

В ближайшее время болельщики продолжат свой путь домой на другом специальном поезде.