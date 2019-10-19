Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга». Есть пострадавшие

    В субботу на станции «Бельвю» в Берлине произошло возгорание частного поезда.

    В транспортном средстве находились несколько сотен фанатов «Фрайбурга», которые ехали домой после матча 8-го тура Бундеслиги против «Униона» (2:0).

    Сообщается, что пассажиров экстренно эвакуировали. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.

    В ближайшее время болельщики продолжат свой путь домой на другом специальном поезде.

    Источник: Deutsche Welle

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +911

      Romio-xxx 12 минут назад

      Частный поезд???И такое бывает?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru