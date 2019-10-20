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  • В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга». Есть пострадавшие

В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга». Есть пострадавшие

20 октября 2019, 08:41
2

В субботу на станции «Бельвю» в Берлине произошло возгорание частного поезда.

В транспортном средстве находились несколько сотен фанатов «Фрайбурга», которые ехали домой после матча 8-го тура Бундеслиги против «Униона» (2:0).

Сообщается, что пассажиров экстренно эвакуировали. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.

В ближайшее время болельщики продолжат свой путь домой на другом специальном поезде.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Deutsche Welle
Германия. Бундеслига Унион Фрайбург
Комментарии (2)
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Romio-xxx
1571554690
Частный поезд???И такое бывает?
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fhnv
1571558265
ну всё !!! )))) Скажут Путин и русские виноваты
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