В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга». Есть пострадавшие

В субботу на станции «Бельвю» в Берлине произошло возгорание частного поезда.
В транспортном средстве находились несколько сотен фанатов «Фрайбурга», которые ехали домой после матча 8-го тура Бундеслиги против «Униона» (2:0).
Сообщается, что пассажиров экстренно эвакуировали. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.
В ближайшее время болельщики продолжат свой путь домой на другом специальном поезде.
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Источник: Deutsche Welle