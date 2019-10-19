Лангле сделал первый голевой пас в составе «Барселоны», Гризманн забил четвертый мяч в десяти играх за команду

В эти минуты проходит матч девятого тура Примеры между «Эйбаром» и «Барселоной». В первом тайме счет открыл Антуан Гризманн, который забил четвертый гол за каталонцев в десяти встречах.
Голевой пас отдал центральный защитник Клеман Лангле. Для француза это первая результативная передача за команду. Видео доступно ниже.
- В случае победы в Эйбаре «Барселона» возглавит таблицу.
- Гризманна купили летом у мадридского «Атлетико».
- На следующей неделе «Барселона» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Славии».
Источник: «Телеспорт»