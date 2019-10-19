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  • Лангле сделал первый голевой пас в составе «Барселоны», Гризманн забил четвертый мяч в десяти играх за команду

Лангле сделал первый голевой пас в составе «Барселоны», Гризманн забил четвертый мяч в десяти играх за команду

19 октября 2019, 15:14

В эти минуты проходит матч девятого тура Примеры между «Эйбаром» и «Барселоной». В первом тайме счет открыл Антуан Гризманн, который забил четвертый гол за каталонцев в десяти встречах.

Голевой пас отдал центральный защитник Клеман Лангле. Для француза это первая результативная передача за команду. Видео доступно ниже.

  • В случае победы в Эйбаре «Барселона» возглавит таблицу.
  • Гризманна купили летом у мадридского «Атлетико».
  • На следующей неделе «Барселона» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Славии».

Источник: «Телеспорт»
Испания. Примера Эйбар Барселона Лангле Клеман
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