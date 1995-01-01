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    Жена Акинфеева: «Наш сын ходит на хоккей. Любит, когда я снимаю его трюки на коньках»

    Сын вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Даниил занимается хоккеем, рассказала супруга футболиста Екатерина Герун. Мальчик любит, когда его действия на льду снимают.

    «Даня ходит на хоккей. Он любит все виды спорта. Почему не футбол? Он любит все виды спорта. Теннис, хоккей, футбол — все, что угодно.

    Будет ли он известным хоккеистом? Мы пока не думали от этом. Он любит, чтобы я снимала, что он делает на коньках, какие-то трюки. Любит потом пересматривать видео», – сказал Герун в интервью YouTube-каналу «Сторис».

    • Акинфеев в прошлом году завершил выступления за сборную России.
    • Главное достижение в карьере игрока – победа в Кубке УЕФА в 2005 году.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: YouTube-канал «Сторис»

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