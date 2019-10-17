Жена Акинфеева: «Наш сын ходит на хоккей. Любит, когда я снимаю его трюки на коньках»

Сын вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Даниил занимается хоккеем, рассказала супруга футболиста Екатерина Герун. Мальчик любит, когда его действия на льду снимают.

«Даня ходит на хоккей. Он любит все виды спорта. Почему не футбол? Он любит все виды спорта. Теннис, хоккей, футбол — все, что угодно.

Будет ли он известным хоккеистом? Мы пока не думали от этом. Он любит, чтобы я снимала, что он делает на коньках, какие-то трюки. Любит потом пересматривать видео», – сказал Герун в интервью YouTube-каналу «Сторис».