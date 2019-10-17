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  • «Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

«Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

17 октября 2019, 18:23
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба спародировал украинского защитника команды Ярослава Ракицкого.

Во время тренировки «Зенита» оператор навел камеру на Ракицкого. «Что-то как-то тепло, да не снимай меня!» – сказал ему Ракицкий.

«Он шо тебе, блогер шо ли?» – поддержал одноклубника Дзюба, произнеся фразу с украинским акцентом. Ракицкий в ответ рассмеялся.

  • После 12 туров «Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 26 очками.
  • «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ракицкий Ярослав
Комментарии (10)
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Mirak92
1571326487
Все больше и больше симпатии к Артему.с юмором.а досуг ,по фане и связанный со спортом.уважуха.За дубль бельгии,вообще респект будет)
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giluxa1963
1571327113
Дзюба нужен Интеру а нужен ли Интер Дзюбе
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3a zenit
1571331048
тю ля тышо,ашо я,а ты шо?Ну а шо...
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Cules2013
1571332684
это не украинский акцент, а бандитско-донецкий. таких акцентов по закоулкам полно и в России)
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ALEXMAN888
1571335422
Молодцы - с юморком! Так и должно быть! Вне политики!!!
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dinar7777dinar
1571336133
Дешевый
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Давид59
1571338149
Ну спародировал. И шо тут такого? На шо тут обижаться? Вообще не бачу тут никакой новости.
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