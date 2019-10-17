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    «Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба спародировал украинского защитника команды Ярослава Ракицкого.

    Во время тренировки «Зенита» оператор навел камеру на Ракицкого. «Что-то как-то тепло, да не снимай меня!» – сказал ему Ракицкий.

    «Он шо тебе, блогер шо ли?» – поддержал одноклубника Дзюба, произнеся фразу с украинским акцентом. Ракицкий в ответ рассмеялся.

    • После 12 туров «Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 26 очками.
    • «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21003

      gol_kak_sokol 22 минуты назад

      Человек с фамилией Дзюба не украинский пародирует, а свою мову.

      1
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      Рейтинг: +8489

      Cules2013 39 минут назад

      это не украинский акцент, а бандитско-донецкий. таких акцентов по закоулкам полно и в России)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4273

      3a zenit 1 час назад

      тю ля тышо,ашо я,а ты шо?Ну а шо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +318

      Cleaner 1 час назад

      Ракицкого лучше не трогать, он и в репу дать может...

      1
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      Рейтинг: +1555

      giluxa1963 2 часа назад

      Дзюба нужен Интеру а нужен ли Интер Дзюбе

      1
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      Рейтинг: +969

      Mirak92 2 часа назад

      Все больше и больше симпатии к Артему.с юмором.а досуг ,по фане и связанный со спортом.уважуха.За дубль бельгии,вообще респект будет)

      4
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      ...
      Рейтинг: +4273

      3a zenit > Mirak92 1 час назад

      да
      поставил на 2-0 в нашу пользу кусочек денег.

      -1
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