«Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба спародировал украинского защитника команды Ярослава Ракицкого.

Во время тренировки «Зенита» оператор навел камеру на Ракицкого. «Что-то как-то тепло, да не снимай меня!» – сказал ему Ракицкий.

«Он шо тебе, блогер шо ли?» – поддержал одноклубника Дзюба, произнеся фразу с украинским акцентом. Ракицкий в ответ рассмеялся.

После 12 туров «Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 26 очками.

«Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.