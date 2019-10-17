«Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Человек с фамилией Дзюба не украинский пародирует, а свою мову.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба спародировал украинского защитника команды Ярослава Ракицкого.
Во время тренировки «Зенита» оператор навел камеру на Ракицкого. «Что-то как-то тепло, да не снимай меня!» – сказал ему Ракицкий.
«Он шо тебе, блогер шо ли?» – поддержал одноклубника Дзюба, произнеся фразу с украинским акцентом. Ракицкий в ответ рассмеялся.
- После 12 туров «Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 26 очками.
- «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.
#ЦитатыВеликих pic.twitter.com/qKB4lorhN1— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 17, 2019