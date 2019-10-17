«Это нужно видеть». УЕФА опубликовал видео с финтом Павара в матче с Турцией

Беда в УЕФА с финтами.
УЕФА в официальном твиттере выложил видеоролик, на котором защитник сборной Франции Бенджамен Павар обводит хавбека Умута Мераша в матче с Турцией (1:1).
«Это нужно видеть!» – говорится в подписи к видео.
- В отборочном турнире к Евро-2020 Павар провел пять матчей и отдал один ассист.
- «Бавария» заплатила «Штутгарту» за 23-летнего футболиста 35 миллионов евро.
- Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 17, 2019