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  • «Это нужно видеть». УЕФА опубликовал видео с финтом Павара в матче с Турцией

«Это нужно видеть». УЕФА опубликовал видео с финтом Павара в матче с Турцией

17 октября 2019, 16:32
8

УЕФА в официальном твиттере выложил видеоролик, на котором защитник сборной Франции Бенджамен Павар обводит хавбека Умута Мераша в матче с Турцией (1:1).

«Это нужно видеть!» – говорится в подписи к видео.

  • В отборочном турнире к Евро-2020 Павар провел пять матчей и отдал один ассист.
  • «Бавария» заплатила «Штутгарту» за 23-летнего футболиста 35 миллионов евро.
  • Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Европа Франция Турция Павар Бенжамен
Комментарии (8)
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AHTUNGBOL
1571320477
Скорее не нужно увидеть, а можно посмотреть...
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DeStar
1571320712
Финты были у рональдиньо. Ну где финт боже? когда мяч опускается - самый верный ход тупо его прокинуть через/около соперника и побежать дальше, я такие финты делал в 10 лет по 50 в день ,и что ? зачастую выкладывают уж такой бред, и не только здесь. Как в очко кто-то мяч прокатывает кому-то, тоже блин, финт нашли.. еще и уефа)
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ivanthebest
1571323091
Собственно, а где финт?)
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DyadyaWel
1571324979
Беда в УЕФА с финтами.
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Ден 781
1571326508
Это игровой момент, а не финт
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