«Это нужно видеть». УЕФА опубликовал видео с финтом Павара в матче с Турцией

УЕФА в официальном твиттере выложил видеоролик, на котором защитник сборной Франции Бенджамен Павар обводит хавбека Умута Мераша в матче с Турцией (1:1).

«Это нужно видеть!» – говорится в подписи к видео.

В отборочном турнире к Евро-2020 Павар провел пять матчей и отдал один ассист.

«Бавария» заплатила «Штутгарту» за 23-летнего футболиста 35 миллионов евро.

Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.