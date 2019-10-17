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    «Это нужно видеть». УЕФА опубликовал видео с финтом Павара в матче с Турцией

    УЕФА в официальном твиттере выложил видеоролик, на котором защитник сборной Франции Бенджамен Павар обводит хавбека Умута Мераша в матче с Турцией (1:1).

    «Это нужно видеть!» – говорится в подписи к видео.

    • В отборочном турнире к Евро-2020 Павар провел пять матчей и отдал один ассист.
    • «Бавария» заплатила «Штутгарту» за 23-летнего футболиста 35 миллионов евро.
    • Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +95

      DyadyaWel 24 минуты назад

      Беда в УЕФА с финтами.

      1
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      Рейтинг: +6770

      ivanthebest 56 минут назад

      Собственно, а где финт?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4257

      ivan-football-fan 1 час назад

      Изящно...Хореографично... Красиво...Остроумно.. Эффективно... Нагло...
      БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ...
      Павар, говорите?

      0
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      Рейтинг: +8725

      DeStar 1 час назад

      Финты были у рональдиньо. Ну где финт боже? когда мяч опускается - самый верный ход тупо его прокинуть через/около соперника и побежать дальше, я такие финты делал в 10 лет по 50 в день ,и что ? зачастую выкладывают уж такой бред, и не только здесь. Как в очко кто-то мяч прокатывает кому-то, тоже блин, финт нашли.. еще и уефа)

      3
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      Рейтинг: +2132

      BlackMurder > DeStar 1 час назад

      А теперь ты неплохо пист@шь в интернете

      0
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      Рейтинг: +997

      Вот оно чё Михалыч > DeStar 1 час назад

      тоже блин, финт нашли=======Дык эта ....Он же после прокидывания ,оборот сделал на 180 градусов. По каталогу классификации финтов УЕФА , разработанным техническим департаментом, такое действие игрока подпадает под финт третьей категории. По ходу всё легитимно.

      1
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      Рейтинг: +878

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Скорее не нужно увидеть, а можно посмотреть...

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      Рейтинг: +1734

      Борат 1 час назад

      это не финт - он тупо мяч прокинул...
      финт это ложное движение

      3
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      Рейтинг: +997

      Вот оно чё Михалыч > Борат 1 час назад

      Слышь, Бората откуда знаешь ?

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      Рейтинг: +997

      Вот оно чё Михалыч > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Не пойму чо за татарин под именем марат минусует тута меня.

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