The Athletic: «МЮ» летом отказался от покупки Неймара. В клубе посчитали, что он разрушит дисциплину в команде

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара.
Как сообщает The Athletic, руководство манкунианцев посчитало, что покупка бразильца может разрушить дисциплину в команде.
Кроме того, в «МЮ» не захотели связываться с отцом Неймара, который является агентом игрока.
- «ПСЖ» был готов продать Неймара летом. На форварда претендовали «Барселона» и «Реал».
- В итоге Неймар остался во Франции. Его контракт с парижанами рассчитан до 2020 года.
Источник: The Athletic
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