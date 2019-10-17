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  • The Athletic: «МЮ» летом отказался от покупки Неймара. В клубе посчитали, что он разрушит дисциплину в команде

The Athletic: «МЮ» летом отказался от покупки Неймара. В клубе посчитали, что он разрушит дисциплину в команде

17 октября 2019, 01:47
6

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает The Athletic, руководство манкунианцев посчитало, что покупка бразильца может разрушить дисциплину в команде.

Кроме того, в «МЮ» не захотели связываться с отцом Неймара, который является агентом игрока.

  • «ПСЖ» был готов продать Неймара летом. На форварда претендовали «Барселона» и «Реал».
  • В итоге Неймар остался во Франции. Его контракт с парижанами рассчитан до 2020 года.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Юнайтед Неймар
Комментарии (6)
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portero
1571285926
Неймар пожалуй уже мало кого заинтересует.. А с дисциплиной и без него проблемы у МЮ.
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Killa Kella
1571294706
Мне с трудом верится что какая то мелочь (возраст) может повлиять на такую команду и игроков,а на поле Неймар точно лишним не был бы.Им просто не продали бы его...
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I_R_O_N_M_A_N
1571294789
Ну раз заботятся о дисциплине, тогда какого хрена другого петушару в центре поля держат в команде???
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Давид59
1571298705
Я думаю, он бы и сам к ним не пошёл. МЮ не борется даже за чемпионство АПЛ. Я уже про участие в лиге чемпионов молчу
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Play
1571301428
Да можете брать спокойно и не беспокоиться о дисциплине, он там сломается на второй день и ничего не подорвёт, как из лазарета можно подрывать дисциплину.
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АКС-74У
1571314049
Два гамна в одной команде это перебор!
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