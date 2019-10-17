The Athletic: «МЮ» летом отказался от покупки Неймара. В клубе посчитали, что он разрушит дисциплину в команде

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает The Athletic, руководство манкунианцев посчитало, что покупка бразильца может разрушить дисциплину в команде.

Кроме того, в «МЮ» не захотели связываться с отцом Неймара, который является агентом игрока.