Бобер вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что бывший полузащитник самарского клуба Антон Бобер вошел в тренерский штаб команды.

«Мы привлекаем наших футболистов и тех, кому небезразличен клуб. Так, тренером уже работает Сергей Корниленко. Его колоссальный опыт и эффективность как игрока не подлежат сомнению. Уверен, что он сможет передать свой опыт молодым игрокам. Также начал свою карьеру тренера бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер. Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов», – сказал Фетисов.