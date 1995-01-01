Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Бобер вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что бывший полузащитник самарского клуба Антон Бобер вошел в тренерский штаб команды.

    «Мы привлекаем наших футболистов и тех, кому небезразличен клуб. Так, тренером уже работает Сергей Корниленко. Его колоссальный опыт и эффективность как игрока не подлежат сомнению. Уверен, что он сможет передать свой опыт молодым игрокам. Также начал свою карьеру тренера бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер. Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов», – сказал Фетисов.

    • Бобер выступал за самарский клуб в 2000-2012 годах и в 2017-2018 годах.
    • Бобер – рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Он провел за клуб 288 матчей, забил 31 гол и отдал 22 голевые передачи.

    Источник: Sgpress.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru