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Бобер вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

16 октября 2019, 13:27
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что бывший полузащитник самарского клуба Антон Бобер вошел в тренерский штаб команды.

«Мы привлекаем наших футболистов и тех, кому небезразличен клуб. Так, тренером уже работает Сергей Корниленко. Его колоссальный опыт и эффективность как игрока не подлежат сомнению. Уверен, что он сможет передать свой опыт молодым игрокам. Также начал свою карьеру тренера бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер. Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов», – сказал Фетисов.

  • Бобер выступал за самарский клуб в 2000-2012 годах и в 2017-2018 годах.
  • Бобер – рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Он провел за клуб 288 матчей, забил 31 гол и отдал 22 голевые передачи.

Источник: Sgpress.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Бобер Антон Корниленко Сергей
Комментарии (1)
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Nayturs
1571238986
Неплохой был игрок, потенциал свой не смог реализовать
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